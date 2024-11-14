Более 200 педагогов привлекли из других регионов России для работы Мытищах

В Мытищах строят много новых образовательных учреждений. Только к началу этого учебного года открыли школу и три детских сада. Поэтому вопрос привлечения профессиональных кадров в сфере образования стоит остро.

Одна из действенных мер поддержки - программа «Земский учитель» и подпрограмма «Социальная ипотека». Помимо этого, классные руководители и молодые педагоги получают дополнительные выплаты. Учителям также компенсируют аренду жилья.

Профильные специалисты переезжают из разных уголков страны, чтобы работать в Мытищах. Сейчас количество таких учителей и воспитателей уже больше 200.

Вопрос обеспечения детских садов воспитателями выходит сейчас на первый план: требуется порядка 35 специалистов, как в действующие, так и в новые учреждения. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая взяла этот вопрос под особый контроль.

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