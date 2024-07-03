Более 200 новорожденных с низким весом выходили в МОЦОМД за полгода

В специальных кувезах дети набираются сил, получая все необходимые питательные вещества и витамины через катетеры. Когда они научатся дышать, глотать и наберут жизненно необходимый вес, их можно выписать из реанимации. Сотрудники МОЦОМД делают все возможное и невозможное для того, чтобы помочь младенцам, и помнят каждого спасенного.

«За последние несколько месяцев минимальный вес у наших детей был равен 900 граммам. Команде удалось стабилизировать младенца. После того, как мы убедились, что основные риски позади, для дальнейшего выхаживания ребенка с мамой перевели в нашу детскую больницу. Сегодня можно смело сказать, что с мальчиком все в порядке. Совместными усилиями нашим врачам удалось спасти ребенка», - рассказала неонатолог Наталья Геркушенко.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

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