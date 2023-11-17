Более 200 новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье с начала года

«За каждой спасенной детской жизнью стоит целая команда специалистов. С начала года в регионе врачи спасли около трех тысяч детей, рожденных раньше срока, из них 220 - с экстремально низкой массой тела», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Работу с такими детьми ведут шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии.

В Подмосковье работает трехуровневая система родовспоможения, которая позволяет женщинам и новорожденным получать своевременную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.

Уникальный проект « Наша женская консультация » начал работать в Подмосковье с начала года. Его выделили на федеральном уровне, а поддержку материнства в регионе признали одной из лучших в России, рассказал губернатор Андрей Воробьев.