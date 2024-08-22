22 августа 2024, 23:33

Более 200 нарушений с участием самокатов выявили в Мытищах с начала сезона

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В городском округе Мытищи водители электросамокатов допустили более 200 нарушений с начала сезона. Об этом сообщила госавтоинспектор Ирина Кулигина.

Среди округов Подмосковья Мытищи занимают лидирующее место по популярности средств индивидуальной мобильности. Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические рейды, выявляют нарушителей.

Специалист отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» Ирина Кулигина рассказала, что с начала сезона в Мытищах выявили свыше 200 нарушений с участием средств индивидуальной мобильности.

«С 1 марта 2023 года средства индивидуальной мобильности является транспортными средствами. И хоть иметь для этого водительское удостоверение не требуется, но лицо, управляющее им, должно выполнять требования действующих правил», - добавила она.

В Государственной Думе в первом чтении рассмотрели закон, ужесточающий наказание за нарушение правил езды на электросамокатах. Так, до 30 тысяч рублей предлагают увеличить штраф за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

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Штрафы Мытищи Электросамокаты
23 августа 2024, 00:46
Патриотическую лекцию о Курской битве проведут в Химках 23 августа
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День победы над фашистской армией в Курской битве отметят в Химках на патриотической встрече 23 августа. Жителей приглашают присоединиться к акции в 10:00 у мемориала «Вечная слава защитникам Родины» на улице Пожарского.

Собравшимся расскажут о подвигах советских солдат в Курской битве. После познавательной лекции каждый желающий сможет возложить цветы к подножию памятника защитникам Отечества.

«Важно помнить свою историю, чтить подвиги предков и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении. Сегодня, когда наши солдаты вновь защищают мир от нацизма в ходе специальной военной операции, примеры героизма и самопожертвования воинов Великой Отечественной войны особенно актуальны», - поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Встреча пройдет в рамках масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

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Химки История Патриотизм
22 августа 2024, 22:51
Выездную встречу администрации с жителями Мытищ провели в школе № 3
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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и специалисты администрации организовали выездную встречу с жителями в школе № 3. Мероприятие посетили 44 человека, они подготовили боле 65 вопросов.

Традиционная встреча администрации с горожанами в формате «выездной администрации» прошла школе № 3 в Мытищах. Более 65 вопросов, которые задали местные жители, касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и землеустроительства. Часть из них решили на месте, остальные глава округа взяла под контроль.

Оставить отзыв о встрече, пожелание или вопрос можно в анкете ссылке. Дату и место следующего выездного мероприятия опубликуют на официальных ресурсах администрации Мытищ и в социальных сетях.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи
22 августа 2024, 20:08
Систему освещения обновили на стадионе спорткомплекса «Заречье» в Подольске
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В спортивном комплексе «Заречье» в Подольске сделали новую систему освещения на стадионе. Теперь заниматься спортом здесь можно будет даже вечером.

На стадионе и беговой дорожке комплекса «Заречье» в Подольске установили автоматический шлагбаум и электронное табло, а также обновили освещение. Заниматься спортом можно теперь и в темное время суток.

Работы провели за счет средств муниципального бюджета.

Готовность учреждения к 1 сентября проверили заместитель главы округа Вадим Буров, директор комплекса, муниципальный депутат Александр Дудкин, а также представители комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска.

К октябрю здесь планируют обустроить волейбольную площадку с теннисными столами. Строительство начнут в сентябре в рамках инициативного бюджетирования.

Отметим, что подобная приемка уже прошла в спортивных школах «Пахра», «Подольск», «Цезарь», «Корсар-спорт», «Космос» и других.

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Спортсмены Подольск
22 августа 2024, 19:03
Модернизация теплосетей и подготовка к выборам. Главные темы встречи Воробьева с главой Власихи
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В этом году во Власихе капитально отремонтируют школу имени Попова, а также модернизируют три участка теплосетей и благоустроят территорию у КПП № 2. Об этом глава ЗАТО Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Глава Подмосковья напомнил, что в сентябре пройдут выборы в местный Совет депутатов. Он подчеркнул важность создания необходимых условий, чтобы у жителей была возможность проголосовать как на участках, так и дистанционно.

«Выборы - всегда очень ответственный период. Уверен, что все будет организовано хорошо, чтобы максимальное количество жителей дружной Власихи смогло проголосовать, выразить свое мнение», - прокомментировал Воробьев.

Губернатор также призвал достойно отвечать на все сегодняшние вызовы. По его словам, среди тем, которые особенно волнуют население - благоустройство общественных пространств, автобусное сообщение, а также капитальный ремонт теплосетей.

Воробьев также поблагодарил неравнодушных жителей ЗАТО, которые сейчас активно помогают участникам СВО и их семьям.

«Прекрасно, что у нас в каждом городе есть инициативные люди, которые объединяют вокруг себя других для решения актуальных проблем», - заключил губернатор.

Во Власихе активно поддерживают жителей Курской области. Так, только за неделю активисты собрали и отправили тонну гуманитарной помощи нуждающимся.

По словам Потапчука, одно из важнейших направлений работы - подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. До наступления холодов планируется отремонтировать участки тепловых сетей в Школьном микрорайоне, а также - от котельных № 1 и № 3. Помимо этого, в следующем году во Власихе реконструируют три и построят один ЦТП, а также возведут блочный тепловой пункт котельной № 2.

«Вторая по значимости задача - качественное водоснабжение. С 2021-го мы ввели в эксплуатацию 19 станций водоподготовки, обновили пять водозаборных узлов, оснастили их источниками бесперебойного питания», - отметил Потапчук.

В ЗАТО продолжается масштабная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов - обновляют фасады и кровлю, меняют лифты и газовое оборудование. За год во Власихе приведут в порядок 46 домов из 78.

Еще одно важное направление - капремонт школы имени Попова. В образовательный комплекс помимо школы входят три здания дошкольных групп, которые посещают свыше 1,6 тысячи учеников и 525 малышей.

«У нас 2 сентября пройдет торжественная линейка уже в обновленном комплексе. Готовим для ребят сюрпризы - установим возле СОШ уникальный развивающий игровой комплекс», - заключил глава Власихи.

Что касается дорог, то в ЗАТО привели в порядок около 85% от общего количества. Работа по формированию новых пространств, где могут пройти общегородские дороги, продолжается.

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Андрей Воробьев Власиха

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