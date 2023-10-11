Более 200 молодых сотрудников скорой помощи пройдут обучение на базе МОНИКИ
Свыше 200 молодых сотрудников скорой помощи пройдут курсы повышения квалификации на базе МОНИКИ имени Владимирского. Они будут обучаться оказанию неотложной и экстренной помощи детям и взрослым на догоспитальном этапе.
«Для повышения качества обучения слушателей 36-часового цикла разделили на 11 групп по 20 человек. Обучение каждой группы проходит в течение шести дней», - подчеркнула заместитель главного врача по кадрам Анжела Синельникова.
Первая группа завершит обучение уже 14 октября, последние слушатели пройдут курсы до 30 декабря. Обучающимся начислят баллы, необходимые для прохождения периодической аккредитации.
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