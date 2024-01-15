Более 200 мест оборудуют для купаний на Крещение в Подмосковье

За минувший год жители Химок на переработку сдали более 3,5 тонны вторичного сырья в пункт «Мегабак». Пункт сбора находится около дома № 9 на улице Машинцева.

Более трех с половиной тонн вторсырья сдали жители Химок в пункт «Мегабак» в прошлом году. Точка сбора расположена вблизи дома номер девять на улице Машинцева. Принести на переработку туда можно текстиль, бытовую технику, батарейки, стекло, металл, шины, пластик, бумагу и даже отслужившую свое мебель.

Депутат Совета депутатов городского округа Химки Алексей Федоров подчеркнул, что переработка вторичного сырья положительно сказывается на экологической ситуации в регионе. Он отметил, что важную роль в этом играют активисты, которые занимаются ведением раздельного сбора мусора.

В рамках программы по раздельному сбору отходов, реализуемой при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, регулярно проводятся мероприятия по улучшению экологии муниципалитета.

Так, в прошлом году в Химках обновили площадку «Мегабак», где жителям предоставляется возможность сдать вторсырье и получить за это финансовое вознаграждение на карту. Кроме того, на площадке установили дополнительные контейнеры для сбора батареек и цветных металлов, а также организовали обмен игрушками, одеждой и книгами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье в 2024 году будут уделять повышенное внимание безопасному использованию газового оборудования. С первого января за газовую безопасность в регионе отвечает единый оператор - «Мособлгаз».

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