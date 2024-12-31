Более 200 лыжников поучаствовали в турнире памяти подольских курсантов

Читайте нас в:

Спортсмены преодолели четыре дистанции на выбор: 500 метров, 1, 3 и 4 километра, а для служащих из Климовской части организовали отдельный забег. Военные привезли с собой оркестр, а также развернули полевую кухню для всех лыжников.

В гонке соревновались спортсмены из Подольска и Серпухова. Первые места в турнирной таблице завоевали воспитанники спортивной школы «Труд».

На дистанции 500 метров лучшие результаты показали Артем Хамитов и Мария Пермякова. Быстрее всех 1 километр пробежали Владислава Ершова, Вероника Каданцева, Илья Пермяков и Денис Скакалин.

София Подольская, Анастасия Васильева, Никита Фирсов и Семен Федотов завоевали призовые места на дистанции 3 километра, а София Малошенко, Алексей Краснов и Константин Асташкин стали лучшими, преодолев 4 километра.

Победители и призеры получили медали и памятные подарки. Всем участникам вручили сертификаты и сладкие призы.