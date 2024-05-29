29 мая 2024, 21:52

Более 200 лотов на прошлой неделе выставили на торги в Истре, Подольске и Чехове

Медиаархив Московской области
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Подмосковный комитет по конкурентной политике на прошлой неделе выставил на торги 138 земельных участков. Наибольшее количество лотов зафиксировали в Подольске, Истре и Чехове.

В заявочной кампании участвуют: в городском округе Подольск - 21 лот, в Истре - 129, в Чехове - 56 лотов.

В ведомстве напомнили, что детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте сайта ЕАСУЗ.

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Подольск Аукционы Истра Чехов Недвижимость
29 мая 2024, 21:43
Сбор заявок на конкурс «Мы Мытищи» стартует 15 июля
Медиасток.рф
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«Мы Мытищи» — ежегодный конкурс Главы городского округа Мытищи в рамках развития молодежных инициатив по реализации социально значимых проектов и программ, направленных на развитие городского округа Мытищи. Сбор заявок будет проводиться с 15 июля по 1 августа 2024 года.

На конкурсе будут представлены следующие номинации: волонтерство и благотворительность, патриотическое и духовно-нравственное восприятие, творческое и духовное наследие, а также прорыв года.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации, достигшие от 16 до 35 лет, имеющие место жительства или место пребывания на территории городского округа Мытищи Московской области.

Конкурс будет направлен на реализацию проектов на территории городского округа Мытищи.

Прием документов осуществляется на электронную почту управления культуры, молодежной политики и туризма Администрации городского округа Мытищи uprav.mp@mail.ru с пометкой в теме «Конкурс МыМытищи» Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи конкурсы
29 мая 2024, 21:39
Спортсменка из Жуковского выиграла бронзу на Первенстве России по кикбоксингу
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Спортсменка из Жуковского Таисия Настечик выиграла бронзовую медаль Первенства России по кикбоксингу. Девушка — воспитанница Центра единоборств «ШТУРМ» и занимается под руководством тренера Сергея Прусова.

«Я очень довольна результатом. И хочу поблагодарить своих родителей, ребят и девчонок, с которыми мы занимаемся, а также тренера Сергея Александровича. Но, конечно, понимаю, что нужно работать, тренироваться, и что мне есть, куда развиваться дальше», - рассказала Настечик.

Соревнования прошли в Каспийске и стали главными в годовом цикле турниров для спортсменов младше 18 лет. В них приняли участие более двух тысяч спортсменов из 76 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Жуковский
29 мая 2024, 21:29
Комплекс переработки ТКО в Коломне реконструируют к августу
Пресс-служба Главгосстройнадзора МО
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Подмосковный Главгосстройнадзор приступил к итоговой проверке второго этапа реконструкции комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов «Юг» в Коломне. Застройщик планирует завершить работы в августе.

Как пояснили в ведомстве, второй этап уже выполнили на 95%. Он включает в себя установку оборудования дегазации. Специалисты проводят пусконаладочные работы технологического оборудования по обезвреживанию биогаза с ВФУ.

Площадь комплекса «Юг» составляет почти 28 тысяч квадратных метров и его строительство позволит снизить негативное воздействие от захоронения отходов на окружающую среду, а также обеспечить экологическую безопасность процесса обращения с ТКО.

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Коломна Строительство
29 мая 2024, 21:18
Театр драмы и комедии в Мытищах реконструируют к 2026 году
Пресс-служба Главгосстройнадзора МО
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Реконструкция театра драмы и комедии «Фэст» началось в Мытищах. Соответствующее извещение получил подмосковный Главстройнадзор.

Как пояснили в ведомстве, сейчас рабочие приступили к подготовительным работам. В планах обновить четыре надземных этажа и один подземный, а также установить пассажирский лифт. В здании также появятся системы вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Театр рассчитан на 465 мест, его площадь составляет около шести тысяч квадратных метров. По проекту реконструкцию завершат во втором квартале 2026 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Строительство Театры

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