Более 200 лотов на прошлой неделе выставили на торги в Истре, Подольске и Чехове

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«Мы Мытищи» — ежегодный конкурс Главы городского округа Мытищи в рамках развития молодежных инициатив по реализации социально значимых проектов и программ, направленных на развитие городского округа Мытищи. Сбор заявок будет проводиться с 15 июля по 1 августа 2024 года.

На конкурсе будут представлены следующие номинации: волонтерство и благотворительность, патриотическое и духовно-нравственное восприятие, творческое и духовное наследие, а также прорыв года.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации, достигшие от 16 до 35 лет, имеющие место жительства или место пребывания на территории городского округа Мытищи Московской области.

Конкурс будет направлен на реализацию проектов на территории городского округа Мытищи.

Прием документов осуществляется на электронную почту управления культуры, молодежной политики и туризма Администрации городского округа Мытищи uprav.mp@mail.ru с пометкой в теме «Конкурс МыМытищи» Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».