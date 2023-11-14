14 ноября 2023, 23:29

Более 200 кроватей для соцучреждения в Чехове закупят в этом году

Добрый дом Чеховский
Читайте нас в: Google Новости

Добрый дом «Чеховский» по соцобслуживанию получит 240 кроватей на металлическом каркасе с медицинским матрасом до конца года. Извещение о конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Учреждение находится в поселке Песоченка, дом № 1.

«Начальная цена контракта включает в себя: стоимость товара, доставку, погрузочно-разгрузочные работы (включая работы с применением грузоподъемных средств), расстановку мебели, вывоз упаковочного материала, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ», - уточнили в Комитет по конкурентной политике Московской области.

Прием заявок завершится 21 ноября. Начальная цена составила восемь миллионов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов
14 ноября 2023, 22:56
Количество штрафов в Подмосковье сократилось на 30% с начала года
Главное контрольное управление Московской области
Читайте нас в: Google Новости
С начала года в Московской области снизилось количество административных штрафов на 30% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщили в Мособлконтроле.

Причиной этому стало снижения числа нарушений из-за внедрения новых технологий, таких как «умный контракт», «цифровизация».

«…изменения законодательства, согласно которым по нескольким нарушениям, выявленным в ходе контрольного мероприятия, будет назначен только один штраф», - пояснили в ведомстве вторую причину.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы
14 ноября 2023, 22:35
Семинар по подготовке к ЕГЭ для учителей истории и обществознания провели в Подмосковье
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области состоялся семинар «Обществознание: экзаменационная модель для государственной итоговой аттестации 2024 года» для учителей обществознания и истории. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Педагогов познакомили с новыми образовательными стандартами, которые вступили в силу в этом году и особенностями экзамена в следующем.

«Учителя получили возможность обсудить сложные моменты, с которыми они сталкиваются в своей работе каждый день, обменяться опытом и найти наилучшие пути решения проблем. Были предложены методики организации подготовки к экзамену», - уточнили в ведомстве.

Кандидату педагогических наук Татьяна Лискова выступила с докладом «Результаты ЕГЭ 2023 года и изменения в КИМ 2024 года по обществознанию». Также перед участниками выступила ее коллега Ольга Щенина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ
14 ноября 2023, 22:05
Жителям Подмосковья напомнили об упрале налога после продажи недвижимости
Читайте нас в: Google Новости
Жителям Московской области напомнили, что при продаже недвижимости необходимо заплатить налог. Для физлиц его размер составляет 13%, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

«При продаже недвижимости владельцы платят налог с полученного дохода (НДФЛ). Объект должен находиться в собственности меньше минимального срока владения - пять лет. Если собственность получена в подарок, унаследована или приобретена по договору ренты, то срок сокращается до трех лет», - уточнили в ведомстве.

Если жилье единственное, то срок владения сокращается до трех лет. От налогов освобождаются семьи с двумя и более несовершеннолетних детей. Также для этого нужно купить жилье в течение того же года, что и продажа прежнего, или до 30 апреля следующего. Площадь должна быть больше предыдущей, а кадастровая стоимость выше. Также она не должна превышать 50 миллионов рублей.

При вопросе о единственном жилье учитывается наличие недвижимости у каждого супруга отдельно. В этом случае налог также рассчитывается индивидуально.

Налог можно сократить за счет налогового вычета.

«Он позволяет уменьшить сумму, с которой уплачивается налог, на один миллион рублей при продаже квартир, комнат, домов, садовых домов и земельных участков или на 250 тысяч рублей при продаже нежилых помещений», - уточнили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Налоги
14 ноября 2023, 21:02
Спортсмены из Солнечногорска завоевали золото и серебро на турнире по смешанному рукопашному бою
Читайте нас в: Google Новости
Борцы из Солнечногорска завоевали золото и серебро на Международном турнире по смешанному рукопашному бою — СРБ — MMA «International Mixed Hand-to-Hand Combat Tournament МНС — ММА» памяти Меркина. Соревнования прошли в Москве.

В турнире поучаствовали спортсмены из 10 стран, в числе которых Россия, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Армения и другие.

Михаил Костенко занял первое место, а Кирилл Алексеев - второе. Оба борца получили звание «Мастер спорта».

«Бойцы готовились к соревнованиям под чутким руководством наставника Данилы Потапова, которому также было присвоено звание „Тренер республиканской категории“», - уточнили в администрации городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск

Новости по теме