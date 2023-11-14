Более 200 кроватей для соцучреждения в Чехове закупят в этом году
Добрый дом «Чеховский» по соцобслуживанию получит 240 кроватей на металлическом каркасе с медицинским матрасом до конца года. Извещение о конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Учреждение находится в поселке Песоченка, дом № 1.
«Начальная цена контракта включает в себя: стоимость товара, доставку, погрузочно-разгрузочные работы (включая работы с применением грузоподъемных средств), расстановку мебели, вывоз упаковочного материала, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ», - уточнили в Комитет по конкурентной политике Московской области.
Прием заявок завершится 21 ноября. Начальная цена составила восемь миллионов рублей.
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