Более 200 кроватей для соцучреждения в Чехове закупят в этом году

Семинар по подготовке к ЕГЭ для учителей истории и обществознания провели в Подмосковье

В Московской области состоялся семинар «Обществознание: экзаменационная модель для государственной итоговой аттестации 2024 года» для учителей обществознания и истории. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Педагогов познакомили с новыми образовательными стандартами, которые вступили в силу в этом году и особенностями экзамена в следующем.

«Учителя получили возможность обсудить сложные моменты, с которыми они сталкиваются в своей работе каждый день, обменяться опытом и найти наилучшие пути решения проблем. Были предложены методики организации подготовки к экзамену», - уточнили в ведомстве.

Кандидату педагогических наук Татьяна Лискова выступила с докладом «Результаты ЕГЭ 2023 года и изменения в КИМ 2024 года по обществознанию». Также перед участниками выступила ее коллега Ольга Щенина.

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