18 июня 2024, 17:04

Более 200 килограммов картона для переработки собрали на акции в Истре

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Экологическая акция прошла в лесопарке «Шишкин лес» в Истре. Волонтеры собрали более 200 килограммов картона и около трех кубометров бутылок.

Место для проведения акции было выбрано неслучайно: в лесопарке в выходные дни много посетителей. Все они любят природу и предпочитают отдыхать в чистых зеленых зонах. В акции приняло участие более 30 человек, четверо из них даже присоединились к движению «За раздельный сбор отходов».

В завершении дня эковолонтеры прочитали лекцию учащимся технолицея имени Владимира Ивановича Долгих. Они рассказали ребятам, как не вредить природе и правильно сортировать отходы. Следующая экологическая акция запланирована на август.

Напомним, на территории городского округа работают экопункты на Воскресенской площади в Истре, вблизи железнодорожной станции «Истра», в селе Рождествено и на Сиреневом бульваре в жилом комплексе «Новоснегиревский».

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Природа Истра
18 июня 2024, 17:38
Пешеходные ограждения отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья за неделю
Пресс-служба Минтранса МО
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали пешеходные ограждения еще на шести дорогах в Подмосковье. За неделю работы провели в Жуковском, Истре, Красногорске, Солнечногорске и Мытищах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы провели на улице Гагарина в Жуковском, улице Ленина в Истре, Путилковском шоссе в Красногорске, а также в поселке Рыбное под Дмитровым, в селе Алабушево под Солнечногорском, деревне Пирогово под Мытищами.

«Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений», - пояснили в ведомстве.

Дорожную сеть в Подмосковье еженедельно обследуют. Особое внимание уделяют состоянию тротуаров, остановок, знаков и светофоров.

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Дороги Ремонтные работы
18 июня 2024, 17:21
Еще двое школьников из Подмосковья получили по 300 баллов на ЕГЭ
Министерство образования Московской области
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Еще два выпускника из Подмосковья получили 300 баллов на ЕГЭ. Это Александр Ляшенко из Щелковской гимназии № 6 и Артем Дмитриев из Можайской школы № 1.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, выпускники получили лучший результат по русскому языку, математике и физике.

«Ляшенко с детства увлеченно занимается физикой, в 2024 году стал победителем регионального конкурса исследовательских и проектных работ школьников „Высший пилотаж“. Дмитриев является неоднократным призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, экономике, истории, обществознанию, биологии, географии, духовному краеведению», - рассказали в министерстве.

Сейчас в Подмосковье 592 стобалльных результата и 45 школьников, получивших высший результат по двум предметам.

Мультистобалльники получают поддержку в размере 100 тысяч рублей, а подготовившие их учителя - по 150 тысяч.

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ЕГЭ Школьники
18 июня 2024, 17:13
Более 5 тысяч бездомных собак отловили в Подмосковье для стерилизации
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Реализация программы «ОСВВ» продолжается на территории Московской области. Ее главная цель — контроль численности безнадзорных животных.

В рамках программы проводятся работы по отлову, стерилизации, вакцинации и возвращению их в исходную среду обитания, что также помогает предотвратить распространение бешенства. С начала года специалисты отловили более 5,1 тысячи бездомных собак.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, специалисты осторожно осуществляют отлов бездомных собак, чтобы избежать травм и стресса животных. Собак без владельца доставляют в приюты, где после карантина им оказывается медицинская помощь.

«Обработку от паразитов, вакцинацию, стерилизацию, устанавливают микрочип с уникальным номером и ушную бирку. Такая отметка означает, что четвероногий не опасен», - добавил Двойных.

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Собаки Животные Вакцинация
18 июня 2024, 17:03
Акция «Свеча памяти» пройдет в Одинцовском округе
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Жители Одинцовского округа присоединятся к акции «Свеча памяти» в ночь на 22 июня. В День памяти и скорби они выложат из зажженных свечей инсталляцию на берегу Москвы-реки в поселке санатория имени Герцена.

Участниками акции станут представители движения «Волонтеры Подмосковья», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», военнослужащие и депутаты округа.

Ночью 22 июня на берегу реки пройдет «Открытый микрофон». Здесь прозвучат стихи и проза военных лет и русская классическая музыка. На рассвете память погибших в годы войны почтут минутой молчания. Организатором акции выступает Одинцовский молодежный центр при поддержке администрации округа.

Место проведения акции выбрано не случайно. Именно здесь осенью 1941 года советские войска оттесняли немецко-фашистских захватчиков, наступавших на столицу. На севере они вышли к каналу Москва-Волга, на юго-востоке двигались к Рязани. Тем самым фашисты пытались взять город в кольцо.

На Можайском направлении сражалась 50-я Краснознаменная стрелковая дивизия. Благодаря героизму бойцов на правом берегу Москвы-реки удалось создать оборонительные рубежи, ставшие для захватчиков неприступными. Вопреки значительному преимуществу в численности и вооружении, преодолеть защиту Красной армии на данном участке противнику не удалось.

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Одинцово Военные Великая Отечественная война

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