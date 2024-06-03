03 июня 2024, 19:50

Более 200 картин 80 живописцев представили на летней выставке в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Выставка Союза художников России «Подмосковная сторона» открылась в Химках. В музейно-выставочном комплексе «Артишок» представили более 200 картин 80 живописцев.

Все работы объединяет тематика природных и архитектурных особенностей Московской области. Картины представлены в девяти тематических блоках: «Лица», «Дыхание природы», «Мозаика городов», «Летний натюрморт», «Дом, семья и счастье», «Размышления и поиск», «Мастерская», «Лето в Подмосковье».

Выставка продлится до 21 июля. Жители и гости городского округа могут посетить выставочный комплекс «Артишок» со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Выставки Химки Картины
03 июня 2024, 20:09
Медикаменты из Богородского округа передали в зону СВО
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Лекарства и средства первой необходимости передали из Богородского округа в зону специальной военной операции. В акции «Добрая аптечка» приняли участие более 2000 человек.

Военный и гражданский конвой отправился на территорию Донецкой и Луганской народных республик, в Херсонскую и Запорожскую области. Благодаря акции «Добрая аптечка» необходимую медицинскую гуманитарную помощь оказали роддому Мариуполя и подразделениям, расположенным вдоль линии фронта.

В акция принимают участие жители Богородского округа, а также частные аптечные организаций округа. За время проведения собрано и отправлено порядка 3500 медицинских аптечек, проведено более 300 благотворительных акций. В Богородском округе акция проект реализуется с 2022 года.

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Лекарства Военные Богородский
03 июня 2024, 20:07
Первый в Подмосковье «прокурорский класс» откроют в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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«Прокурорский класс» появится в сентябре на базе школы «Лидер» в городском округе Химки. Школьники познакомятся с работой органов прокуратуры и получат практические навыки в области права и юриспруденции.

Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ребята будут углубленно изучать историю и обществознание. В конце обучения школьники смогут заключить целевой договор с прокуратурой и продолжить совершествоваться в профильном вузе.

«В нашей школе уже открыты кадетские классы. Это очень востребованное и актуальное направление на данный момент. В связи с этим было принято решение открыть еще и «прокурорские классы». Это подарит ребятам отличную возможность попробовать себя в интересующем их направлении с детства», – отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Мариана Полякова.

Отбор в «прокурорский класс» пройдет в июле-августе на конкурсной основе. В этом году планируют принять 24 ученика.

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Школы Химки Школьники
03 июня 2024, 20:06
Депутаты отработали 370 заявок от жителей Химок с января
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Депутаты Химок приняли в работу 370 обращений жителей с начала года. Заседание фракции партии «Единая Россия» прошло при участии депутата Мособлдумы Михаила Раева и председателя муниципального Совета депутатов Сергея Малиновского.

Народные избранники обсудили во время встречи работу с жителями округа, реализацию Народной программы и подвели итоги деятельности общественной приемной.

«Подвели с коллегами промежуточные итоги и обсудили планы на ближайшее будущее. Также поговорили о мерах поддержки для населения, реализуемых на территории нашего округа. В том числе - о помощи участникам спецоперации и их семьям», - поделился муниципальный депутат Александр Васильев.

Попасть на прием к депутату может любой. Чтобы записаться на встречу, нужно предварительно позвонить по телефону: 7 (495) 793-50-55.

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Химки Депутаты Мособлдума
03 июня 2024, 20:05
Баскетболисты из Лобни завоевали золото на турнире Moscow Open
Администрация г.о. Лобня
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Турнир по уличному баскетболу 3×3 Moscow Open — 2024 завершился в Москве. В нем приняли участие юноши 2014–2015 года рождения.

Команду из Лобни представляли спортсмены Елисей Перепелко, Денис Золин, Тимур Калинин и Тимофей Горелов под руководством тренера Константина Горелова. Высокий уровень подготовки позволил им завоевать золотые медали.

Moscow Open продолжает привлекать любителей и профессионалов уличного баскетбола уже 17 лет. В этот раз турнир собрал сильнейшие команды из различных стран, включая Россию, Сербию, Белоруссию и Киргизию. Всего в турнире приняло участие более 500 спортсменов.

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Спортсмены Лобня Баскетбол

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