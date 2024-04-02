Более 200 дошкольников выступили на фестивале детского творчества в Воскресенске

Фестиваль «Белоозерские таланты» проводится 11 лет. Он открывает перед дошколятами мир творчества и создает все условия для самореализации.

«И на ложках играют, и поют, и поют, и танцуют, и стихи читают. Кто во что горазд, все показывают свои таланты. Зритель в зале всегда поддержит. Поэтому ребенок получает положительный заряд от первого своего пребывания на сцене», - отметил художественный руководитель Дома культуры «Гармония» Андрей Стеклов.

Конкурс позволяет раскрыть и творческий потенциал педагогов. К фестивалю готовятся за несколько месяцев - выбирают номинацию, шьют костюмы, много репетируют, а после - радуются успехам.

«Малышей особенно важно выводить в конкурсы, потому что они растут на этом, они становятся взрослыми артистами с опытом и со своими ценными качествами», - добавила музыкальный руководитель детского сада «Ягодка» при лицее № 23 Наталья Устинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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