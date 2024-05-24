Более 200 детей отдохнут в детском лагере «Ракета» в Егорьевске летом

Директор Дворца спорта «Егорьевск» Павел Фокин рассказал о проведенных работах по улучшению лагеря. Подготовка к приему детей началась сразу после окончания предыдущей оздоровительной кампании. В лагере провели небольшой ремонт, закупили новые стулья для столовой, заменили деревянные двери на пластиковые. Пожарную лестницу клубного здания привели в порядок. В планах на этот год - установка газовой котельной, прокладка отопления и его запуск.

Летняя оздоровительная кампания начнется в «Ракете» 5 июня. Лагерь будет работать в три смены, в каждой из которых отдохнут по 80 детей. Лагерь полностью укомплектован медицинскими и педагогическими кадрами. Уже получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Подготовлены план работы и интересная программа для детей.

«Уверена, что лето в лагере пройдет интересно, безопасно и запомнится ребятам надолго. Мы приложим для этого все силы», - отметила заместитель главы городского округа Егорьевск Наталья Леликова.

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