15 декабря 2023, 18:26

Более 200 человек выступили на конкурсе «Таланты и поклонники» в Чехове

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В Чехове подвели итоги областного конкурса художественной самодеятельности школьников и студентов «Таланты и поклонники». Организатором мероприятия выступило Главное управление МЧС России по Московской области.

На областном этапе конкурса выступили более 200 человек. Это победители зональных туров - сольные исполнители и творческие коллективы из 23 городских округов Подмосковья.

Участники соревновались в четырех номинациях: «Театральное искусство», «Хореографическое искусство», «Авторская или бардовская песня», а также «Вокал».

«Участники подготовили номера в соответствии заявленной теме конкурса. Ребята ответственно отнеслись к поставленной задаче и активно поддерживали друг друга», - отметили организаторы.

Сотрудники МЧС подготовили для конкурсантов обширную развлекательную программу с выставкой пожарно-спасательной техники, интерактивными площадками и показательными выступлениями спасателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

15 декабря 2023, 19:49
Новую школу в Павловской Слободе под Истрой достроят в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
Новую школу в селе Павловская Слобода в городском округе Истра откроют 1 сентября 2024 года. Учреждение рассчитано на 1100 мест.

Школы Истра
15 декабря 2023, 19:23
Андрей Воробьев: подмосковный проект «Поликлиника. Перезагрузка» победил в конкурсе управленческих практик
Читайте нас в: Google Новости
Проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Голосование за проекты завершили Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы».

«В здраве важно все - и регистратура, и запись, и оснащение каждого кабинета. Новые медучреждения мы сразу строим именно по такому принципу, а действующие - приводим в соответствие. Для этого запустили проект „Поликлиника: перезагрузка“, суть которого - внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента», - рассказал Воробьев о проекте.

В рамках проекта медучреждения делают более удобными и для пациентов, и для специалистов. По словам губернатора, примерно 20% посещений в первичном звене здравоохранения в регионе приходится на выписки рецептов на лекарства. Для этого в поликлиниках организуют отдельные кабинеты или дается возможность оформить документ удаленно.

«Самые востребованные точки в поликлинике - такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики - все начинают работать по-новому. Как результат - диспансеризацию можно пройти за два часа, ждать забора крови нужно лишь 10 минут вместо 90. А все результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг», - добавил глава региона.

По его словам, в прошлом году перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, а в этом году - еще по 50 взрослых и детских учреждений, а также 30 стоматологий.

Помимо организации работы новый стандарт предусматривает понятную навигацию и информационные стенды. В зоне ожидания есть телевизор, можно выпить кофе или перекусить.

«Московская область для нас - регион-донор лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах», - сообщила директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Минздрав
15 декабря 2023, 18:56
Предпринимателям Подмосковья напомнили этапы получения разрешения на строительство
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Главгосстройнадзор Подмосковья напоминает предпринимателям о том, что получить разрешение на возведение коммерческой недвижимости достаточно просто. Прежде всего, необходимо получить разрешение на строительство.

Центр содействия строительству разработал механизм сбора и подготовки необходимых документов, который поможет получить разрешение. Чтобы начать строительство, необходимо получить градостроительный план земельного участка, провести сбор исходных данных, провести инженерные изыскания и проектирование, а также получить согласование и технические условия.

Подмосковный ЦСС сопровождает проекты на всех этапах их реализации. Чтобы попасть на сопровождение Центра, необходимо подать заявку. Для этого можно отправить сообщение на почту css@mosreg.ru или позвонив по телефону: 8(498) 602-00-00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Бизнес
15 декабря 2023, 18:47
Подмосковные спасатели предостерегли жителей от катания на горках после снегопадов
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» провели в Подмосковье рейды и выявили стихийные горки, которые образовались после снегопадов. Спасатели предостерегли жителей от катания на них, чтобы избежать получения травм.

Специалисты отмечают, что привлекательные с виду горки, которые появились во дворах после обильных осадков, таят в себе много опасностей.

«Во время рейдов работники региональной противопожарно-спасательной службы напомнили любителям активного отдыха, что под снежными шапками часто находят острые предметы, камни и бытовой мусор», - заявил начальник теруправления № 6 Александр Квашнев.

Он добавил, что съезды со стихийных спусков могут упираться в металлические контейнеры, бетонные ограждения или стены зданий. Под снежным покровом опасность может быть незаметна. Спасатели также попросили жителей округов провести беседы с детьми и напомнить им правила безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели

Новости по теме