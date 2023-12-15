Более 200 человек выступили на конкурсе «Таланты и поклонники» в Чехове

Проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Голосование за проекты завершили Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы».

«В здраве важно все - и регистратура, и запись, и оснащение каждого кабинета. Новые медучреждения мы сразу строим именно по такому принципу, а действующие - приводим в соответствие. Для этого запустили проект „Поликлиника: перезагрузка“, суть которого - внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента», - рассказал Воробьев о проекте.

В рамках проекта медучреждения делают более удобными и для пациентов, и для специалистов. По словам губернатора, примерно 20% посещений в первичном звене здравоохранения в регионе приходится на выписки рецептов на лекарства. Для этого в поликлиниках организуют отдельные кабинеты или дается возможность оформить документ удаленно.

«Самые востребованные точки в поликлинике - такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики - все начинают работать по-новому. Как результат - диспансеризацию можно пройти за два часа, ждать забора крови нужно лишь 10 минут вместо 90. А все результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг», - добавил глава региона.

По его словам, в прошлом году перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, а в этом году - еще по 50 взрослых и детских учреждений, а также 30 стоматологий.

Помимо организации работы новый стандарт предусматривает понятную навигацию и информационные стенды. В зоне ожидания есть телевизор, можно выпить кофе или перекусить.

«Московская область для нас - регион-донор лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах», - сообщила директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

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