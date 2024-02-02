Более 200 человек прошли обучение по противодействию коррупции в Одинцове

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Участники изучили особенности антикоррупционного законодательства по вопросам, требующим повышенного внимания. В том числе рассмотрели особенности декларационной кампании и заполнения сведений о доходах; порядок уведомления о заключении трудового договора с лицами, ранее замещавшими должности государственной и муниципальной службы; порядок работы с актами прокурорского реагирования и другие темы.

Спикерами выступили заместитель начальника Управления противодействия коррупции в Московской области Александр Растрыгин и помощник городского прокурора Юлия Неврова. Обучение провели по инициативе главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова.

Участники изучили особенности антикоррупционного законодательства по вопросам, требующим повышенного внимания. В том числе рассмотрели особенности декларационной кампании и заполнения сведений о доходах; порядок уведомления о заключении трудового договора с лицами, ранее замещавшими должности государственной и муниципальной службы; порядок работы с актами прокурорского реагирования и другие темы.

Занятия провели для профессионального развития должностных лиц в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спикерами выступили заместитель начальника Управления противодействия коррупции в Московской области Александр Растрыгин и помощник городского прокурора Юлия Неврова. Обучение провели по инициативе главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова.

Занятия провели для профессионального развития должностных лиц в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».