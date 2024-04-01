Более 200 человек приняли участие в литературном фестивале в Мытищах

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Закрытие фестиваля началось с исполнения песни «Журавли» Сергеем Егоровым и минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Вечер продолжился выступлениями воспитанников детских школ искусств № 1 и № 4 и литературной мастерской «Слово», которые представили зрителям музыкальные и поэтические номера.

Победители и призеры фестиваля получили дипломы и подарки от администрации городского округа Мытищи, театров «Огниво», «ФЭСТ», а также Группы компаний «Специальные системы и технологии».

В конце для всех участников провели книжную лотерею.

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