08 ноября 2024, 09:47

Более 200 аварийных деревьев убрали в Истре в октябре

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За прошлый месяц коммунальные службы округа убрали более 200 сухих и аварийных деревьев. Работы проводились по всему округу, но наибольшее число опасных деревьев ликвидировано в населенных пунктах: город Дедовск, деревня Покровское, село Новопетровское и поселок Глебовский.

Коммунальные службы округа на постоянной основе следят за сухими и аварийными деревьями, ведь в плохую погоду они могут упасть на пешеходные зоны, проезжую часть или линии электропередачи, тем самым привести к имущественному ущербу или аварийным отключениям электроснабжения. Чтобы этого избежать, необходимо проводить соответствующие работы.

Кроме того, по мере необходимости выполняется обрезка деревьев. В октябре провели работы по обрезке ветвей и поднятия кроны на 151 дереве. Это делается для обеспечения безопасности и сохранения эстетического вида зеленых насаждений, особенно в населенных пунктах: Северный, Глебовский, Агрогородок, Обновленный труд и Истра.

Удаление опасных деревьев и их обрезка продолжаются и в ноябре. Например, на этой неделе обрезали большого дерева в деревне Ламишино. Это старое дерево не только задевало провода уличного освещения, но и представляло опасность для прохожих. Жители сообщили о том, что в ветреную погоду сухие ветки часто ломались и падали. В результате осмотра было принято решение о необходимости обрезки.

Стоит отметить, что решение о проведении работ принимается специалистами отдела экологии на основе комиссионных выездов и осмотров территорий, а также по обращениям граждан.

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Благоустройство Истра
08 ноября 2024, 09:47
Многодетная мать Подмосковья вышла в финал всероссийского бизнес-проекта
фотограф Инесса Грушко
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Победительницы региональных этапов программы «Мама-предприниматель» встретятся в финале и поборются за гранты в размере до миллиона рублей. Подмосковье представит ландшафтный дизайнер Ирина Островская.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что в финал проекта прошли 25 женщин. На кону - гранты на 250 тысяч, 500 тысяч и один миллион рублей.

В Подмосковье программа «Мама-предприниматель» проводится уже третий раз. В этом году на участие подали более 150 заявок, из которых отобрали 70. В финал вышли 10 девушек, а победителем стала Ирина Островская - ландшафтный дизайнер и многодетная мама. Она представила проект готовых решений для озеленения. Теперь ей предстоит защитить свою идею на федеральном этапе, который пройдет с 20 по 23 ноября в Москве.

Женщины Бизнес
07 ноября 2024, 23:48
Систему водоснабжения модернизируют в Луховицах в следующем году
Алина Соколова
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Жалобы по поводу ухудшения качества водопроводной воды все чаще стали поступать от жителей Луховиц. Глава муниципалитета Сергей Тимохин совместно с представителями правительства Московской области уже принял меры для решения этой проблемы.

Депутат Госдумы Никита Чаплин, который взял ситуацию под личный контроль, подчеркнул необходимость обеспечения граждан чистой и безопасной водой. Он отметил, что изношенная система водоснабжения требует срочных действий.

По его словам, модернизация инфраструктуры важна не только для качества воды, но и для здоровья и благополучия жителей. В следующем году планируется выполнить значительную часть ремонтных работ, которые помогут устранить проблему ржавой воды и повысят надежность и стабильность водоснабжения для всех жителей Луховиц.

Сейчас началась разработка плана по модернизации системы водоснабжения города. Основной проблемой остается износ системы, которая не подвергалась серьезным обновлениям более 30 лет. В ходе недавней проверки на водозаборных узлах специалисты обсудили текущее состояние скважин и пришли к выводу о необходимости проведения капитального ремонта и замены части труб.

Депутаты Луховицы Ремонтные работы
07 ноября 2024, 21:25
Многодетной семье в Лосино-Петровском округе подарили щенка корги
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В деревне Кармолино городского округа Лосино-Петровский сообщество многодетных семей подарило семье Краюшкиных щенка породы Корги. Этот подарок был сделан по инициативе активиста сообщества Михаила Пономарева, который надеется, что щенок станет верным другом для детей и поможет маленькому Ванечке преодолеть страх перед собаками.

Руководитель всероссийского движения Корги отряд «Маруся и друзья» Леонид Киселев также откликнулся на просьбу о помощи. Он предоставил Краюшкиным ценные советы по уходу и воспитанию щенка, а также поделился тонкостями дрессировки. Специалисты Корги отряда взяли шефство над семьей, помогая им пройти полный курс обучения Катюши и освоить специальную реабилитационную методику.

«Это замечательный подарок! Я очень благодарна Михаилу и сообществу многодетных семей за то, что воплотили мечту ребенка в реальность!» - поделилась мама.

Стоит отметить, что Корги - это игривые и добродушные собаки, которые отлично ладят с детьми. Старшие братья Вани предложили назвать нового питомца Катюшей, и теперь вся семья с нетерпением ждет возможности провести время с новым другом.

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Дети Семья Лосино-Петровский
07 ноября 2024, 20:25
Первый этап благоустройства «Губернского леса» в Чехове завершат к декабрю
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил территорию «Губернского леса», чтобы ознакомиться с ходом завершающих работ первого этапа благоустройства лесопарковой зоны. Этот проект реализуется в рамках программы «Парки в лесу» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На территории уже установлены спортивно-оздоровительные площадки, отсыпаны пешеходные дорожки и определены зоны для детей. В ближайшее время планируется монтаж веревочного парка. Также готова площадка для выгула собак, вдоль тропинок установлены скамейки, а также подготовлены места для качелей и гамаков. В рамках благоустройства созданы игровые площадки и зоны для барбекю с беседками.

В процессе подготовки площадки была проведена работа по удалению деревьев, мешавших обустройству. В качестве компенсации высажено более 500 деревьев и кустарников, среди них голубая ель, липа, береза, клен, сосна, спирея серая, калина красная и кизильник. В следующем году, при наступлении благоприятных условий, ожидается продолжение высадки растений.

Подрядчик обязуется завершить установку опор освещения и подключить их к источнику энергоснабжения до наступления зимы. Помимо этого, на территории лесопарка заканчивается возведение фундамента под будущий павильон, само строительство которого запланировано на 2025 год.

Михаил Собакин отметил, что «Губернский лес» уже пользуется популярностью у жителей, предоставляя пространство для отдыха и активного времяпрепровождения.

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Благоустройство Чехов Парки

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