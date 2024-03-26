Более 20 вакансий водителя автобуса открыли в Ступине

«Информируем о наличии вакансий на транспортном предприятии, преимуществах работы, возможности профессионального обучения. Администрацией округа направлены в компанию для трудоустройства два специалиста. Один уже трудоустроен, второй соискатель проходит собеседование», - отметил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Число обращений жителей по вопросам работы общественного транспорта в этом году выросло. Основные причины - несоблюдение графика движения из-за нехватки водителей. Все обращения отрабатывают с перевозчиком.

В прошлом году на производственные базы «Ступино» и «Малино» поступило 18 автобусов. Подвижной состав - 67 единиц, из них 44 - большого класса. Ежедневно на маршруты выходит 56 автобусов.

С 1 апреля «Мострансавто» на 20% увеличит зарплату слесарям, мойщикам автобусов и работникам складских помещений. Весной планируется поднять уровень оплаты труда и водителям.

«Знаю, что главы активно включились в работу по привлечению водителей. Важно создавать условия для того, чтобы к нам приезжали не только они, но также механики, слесари из других регионов», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами.