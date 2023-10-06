Более 20 участков под строительство домов выставили на торги в городском округе Шаховская

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В первом полугодии этого года средняя цена лота в муниципалитете составила1 972 рублей в год, а среднее число участников - три человека.

Одними из участков на аукционе стал лоты в деревнях Степаньково или Обухово в 135 и 140 километрах от МКАД.

«Площадь участка в деревне Степаньково составляет 13 соток , срок аренды - 20 лет. Начальная цена за участок - 17 520 рублей в год <…> Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 октября 2023 года», - уточнили в комитете.

В Обухове участок в 16 соток подходит для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена за участок - 22 896 рублей в год. Заявки будут принимать до 25 октября.

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