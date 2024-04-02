По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, право на зачисление в первую волну также имеют те дети, у которых в желаемой школе уже учатся старшие братья или сестры.

«Мы закончили бесшовный перевод дошкольников из детского сада в школы образовательных комплексов. Заявления родители подают очень активно, на данный момент их число превысило 20 тысяч», - рассказала Каклюгина.

Записать ребенка в школу можно через госуслуги Московской области. Оригиналы документов приносить в школу не нужно, все данные проверят удаленно, а заявления на зачисление в школу не по месту регистрации можно подать до 6 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Более 20 тысяч заявлений в первые классы подали родители в Подмосковье