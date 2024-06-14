14 июня 2024, 19:15

Более 20 тысяч подростков трудоустроят в Подмосковье летом

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала 360.ru, как подростку найти работу во время школьных каникул, чтобы не только заработать денег, но и заняться чем-то по-настоящему интересным. А также напомнила о безопасности детей летом.

По ее словам, в этом году в регионе очень своевременно стартовал проект «Детская биржа труда» именно потому, что сейчас интерес к трудоустройству растет не только у подростков, но также и у их родителей.

«Нам удалось изменить законодательство в плане возможности трудоустройства подростков, и мы немножко облегчили и упростили для работодателя процедуру найма. Потому что на работодателей это тоже накладывает ответственность. Это и проверки, и нагрузка на ребенка должна быть другой, и, конечно, другой график работы. Дети же хотят работать и готовы тратить на это свое свободное время», - рассказала Мишонова.

Она добавила, что совместно с представителями подмосковных ведомств удалось разделить эту задачу на две части: рассказать подросткам, как и куда можно трудоустроиться, и рассказать работодателям, как можно трудоустроить подростков.

«У нас в плане трудоустроить 20 тысяч подростков этим летом. Мы уже рассказали детям, где можно поискать вакансию. Есть сайт rabota.ru - там можно найти подработку подростку. Также мы провели встречи для работодателей», - отметила Мишонова.

Однако, продолжила детский омбудсмен, зачастую предлагаемые вакансии не совпадают с ожиданиями детей. Чаще всего предлагаются курьерская работа, упаковщиком на склад или вожатым.

«Еще мы столкнулись с тем, что больше всего тема трудоустройства работает скорее на профориентацию, то есть компании рассказывают, кем можно у них работать, рассказывая таким образом о профессии. Наши все крупные компании ориентированы, например, на практикантов - студентов колледжей. У меня стоит другая задача - очень хочу, чтобы дети за эту практику получали деньги», - подчеркнула Мишонова.

По ее словам, дети охотно идут работать помощниками в кафе, хотят поработать в сфере благоустройства, например, озеленителями, а также дизайнерами. Учитывая развитие цифровизации, многим очень интересно вести соцсети, снимать видеоролики для блогов.

Ксения Мишонова затронула также тему детской безопасности, ведь существуют сезонные риски, и лето - один из самых напряженных периодов.

«Первое, это, конечно, происшествия на воде. С начала года уже 11 пострадавших, из них троих детей удалось спасти. Дети купаются не только в необорудованных для этого местах, но несчастные случаи происходят и в частных бассейнах. Не устаю повторять, что ребенка надо учить плавать», - рассказала Мишонова.

На втором месте рейтинга опасностей для детей - это падение из окон, хотя в этом году, отметила детский омбудсмен, таких случаев стало меньше благодаря профилактике. Также остается проблема зацеперов - дети продолжают рисковать, забираясь между вагонами поездов, что часто заканчивается серьезными травмами, вплоть до смертельных случаев.

Также дети часто травмируются при езде на самокатах и велосипедах.

«Я считаю, что самокаты надо запретить или ограничить так, чтобы на них можно было бы кататься только в парках, на специальной дорожке. Их не должно быть на тротуаре, где они наезжают на других людей, и дети на самокатах сами падают», - заявила Мишонова.

Она добавила, что детям нужно обязательно подавать собственный пример: при переходе через дорогу обязательно спешиваться и катить самокат рядом. Кроме того, гаджеты необходимо убирать, чтобы не оказаться под колесами автомобиля из-за невнимательности.

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Дети Работа Деньги
14 июня 2024, 20:39
Сотое по счету пожарное депо Подмосковья откроется в мытищинском селе Марфино
Пресс-служба Мытищи
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Пожарное депо будет работать на сорок населенных пунктов, среди которых Аксаково, Марфино, Федоскино, поселок Птицефабрики и другие. Рассчитано помещение на четыре машины.

Строительство сотого по счету пожарного депо Московской области ведется по совместной программе администрации городского округа Мытищи и государственного казенного учреждения «Мособлпожспас». Здесь расположится пожарно-спасательная часть № 236, которая сейчас находится в деревне Еремино.

Строительство на данный момент завершено. В здание уже завезли мебель и оборудование. На следующей неделе специалисты подключат системы холодного водоснабжения, к индивидуальному тепловому пункту подведены коммуникации. Заработает он в течение месяца. Благоустроена и прилегающая территория. Остался ремонт подъездной дороги к пожарному депо. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Спасатели Мытищи Строительство
14 июня 2024, 20:24
Посетителям МФЦ в Одинцове напомнили правила дорожного движения
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Представители Одинцовской Госавтоинспекции посетили многофункциональный центр и провели беседу в рамках социального проекта «Некуда спешить». Они напомнили посетителям и сотрудникам центра о важности соблюдения правил дорожной безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали всех быть максимально внимательными за рулем, соблюдать установленные скоростные ограничения и избегать опасных маневров на дороге. Они подчеркнули, что важно выбирать скорость в соответствии с окружающими условиями, включая погоду, и контролировать ее соблюдение.

Всем участникам встречи вручили информационные брошюры на тему безопасности на дорогах, а также пожелали всем быть внимательными и аккуратными на дороге.

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Одинцово Дороги Машины
14 июня 2024, 20:22
Замглавы Мытищ проверил качество благоустройства «народных троп»
Пресс-служба Мытищи
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Участие в обходе приняли председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, заместитель главы городского округа Мытищи Кирилл Дунаев и профильные специалисты. Работы по благоустройству оценили во дворе дома № 80 на Новомытищинском проспекте.

Работы, в том числе, коснулись общей территории вокруг соседних домов. Дорожки, проложенные жителями, так называемые «народные тропы» - заасфальтировали. Подрядчику еще предстоит решить вопрос с примыканием плитки к асфальтовому покрытию. Оперативно спилят и сломанное дерево, нависшее над пешеходной зоной и представляющее опасность для жителей.

Подобные обходы городских территорий с представителями администрации проходят в округе каждую неделю.

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Благоустройство Мытищи Депутаты
14 июня 2024, 20:01
Глава Воскресенска поздравил медработников округа с праздником
Администрация г.о. Воскресенск
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В Воскресенске в честь Дня медицинских работников прошла праздничная концертная программа. Одним из первых своих коллег с профессиональным праздником поздравил заслуженный врач России, почетный гражданин Воскресенска и Московской области Юрий Райхман.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева произнесли со сцены слова благодарности.

«Дорогие медработники, ваш труд неоценимо важен, вы - настоящие герои нашего времени! Спасибо вам за заботу, профессионализм и самоотверженность. Низкий поклон за высокий и благородный труд, за терпение, за бессонные ночи и спасенные жизни! С праздником!», - отметил Алексей Малкин.

Сотрудники Воскресенской больницы получили награды от министерства здравоохранения и губернатора Московской области, Московской областной Думы и главы городского округа Воскресенск.

Также активисты Молодой гвардии поздравили медработников в новом фельдшерском пункте поселка Виноградово, открытом в 2022 году. Медицинских работников поблагодарили за добросовестный труд и вручили подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Праздники Врачи Воскресенск

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