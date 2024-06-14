Более 20 тысяч подростков трудоустроят в Подмосковье летом

По ее словам, в этом году в регионе очень своевременно стартовал проект «Детская биржа труда» именно потому, что сейчас интерес к трудоустройству растет не только у подростков, но также и у их родителей.

«Нам удалось изменить законодательство в плане возможности трудоустройства подростков, и мы немножко облегчили и упростили для работодателя процедуру найма. Потому что на работодателей это тоже накладывает ответственность. Это и проверки, и нагрузка на ребенка должна быть другой, и, конечно, другой график работы. Дети же хотят работать и готовы тратить на это свое свободное время», - рассказала Мишонова.

Она добавила, что совместно с представителями подмосковных ведомств удалось разделить эту задачу на две части: рассказать подросткам, как и куда можно трудоустроиться, и рассказать работодателям, как можно трудоустроить подростков.

«У нас в плане трудоустроить 20 тысяч подростков этим летом. Мы уже рассказали детям, где можно поискать вакансию. Есть сайт rabota.ru - там можно найти подработку подростку. Также мы провели встречи для работодателей», - отметила Мишонова.

Однако, продолжила детский омбудсмен, зачастую предлагаемые вакансии не совпадают с ожиданиями детей. Чаще всего предлагаются курьерская работа, упаковщиком на склад или вожатым.

«Еще мы столкнулись с тем, что больше всего тема трудоустройства работает скорее на профориентацию, то есть компании рассказывают, кем можно у них работать, рассказывая таким образом о профессии. Наши все крупные компании ориентированы, например, на практикантов - студентов колледжей. У меня стоит другая задача - очень хочу, чтобы дети за эту практику получали деньги», - подчеркнула Мишонова.

По ее словам, дети охотно идут работать помощниками в кафе, хотят поработать в сфере благоустройства, например, озеленителями, а также дизайнерами. Учитывая развитие цифровизации, многим очень интересно вести соцсети, снимать видеоролики для блогов.

Ксения Мишонова затронула также тему детской безопасности, ведь существуют сезонные риски, и лето - один из самых напряженных периодов.

«Первое, это, конечно, происшествия на воде. С начала года уже 11 пострадавших, из них троих детей удалось спасти. Дети купаются не только в необорудованных для этого местах, но несчастные случаи происходят и в частных бассейнах. Не устаю повторять, что ребенка надо учить плавать», - рассказала Мишонова.

На втором месте рейтинга опасностей для детей - это падение из окон, хотя в этом году, отметила детский омбудсмен, таких случаев стало меньше благодаря профилактике. Также остается проблема зацеперов - дети продолжают рисковать, забираясь между вагонами поездов, что часто заканчивается серьезными травмами, вплоть до смертельных случаев.

Также дети часто травмируются при езде на самокатах и велосипедах.

«Я считаю, что самокаты надо запретить или ограничить так, чтобы на них можно было бы кататься только в парках, на специальной дорожке. Их не должно быть на тротуаре, где они наезжают на других людей, и дети на самокатах сами падают», - заявила Мишонова.

Она добавила, что детям нужно обязательно подавать собственный пример: при переходе через дорогу обязательно спешиваться и катить самокат рядом. Кроме того, гаджеты необходимо убирать, чтобы не оказаться под колесами автомобиля из-за невнимательности.

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