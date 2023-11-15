Более 20 тысяч мальков сазана выпустили в озеро Сенеж в Солнечногорске
Компенсационное зарыбление провели на озере Сенеж в Подмосковье. В водоем выпустили 22 тысячи мальков сазана.
Сазана привезли из Ростовской области и 14 ноября запустили в Сенеж. Вес каждой особи - 30 граммов. Это культурная молодь, проверена от всех болезней и имеет ветеринарный сертификат. По прогнозам специалистов, сазан приживется почти на 100%.
«Осень - самый правильный период для зарыбления. Сейчас вода максимально чистая. Приживется сазан почти полностью. Возможно, его немного поест хищная рыба. Скоро сазан уйдет под лед, а весной уже перейдет к активной фазе жизни», - объяснил руководитель общественной организации рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.
Взрослый сазан достигает 25-30 килограммов. Питается червяками и моллюсками. Полезное зарыбление поможет сохранить многообразие рыбы в Сенеже.
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