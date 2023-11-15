Более 20 тысяч мальков сазана выпустили в озеро Сенеж в Солнечногорске

День рождения Деда Мороза отпразднуют в парках Подмосковья 18 ноября

Конкурсы, мастер-классы и викторины в честь Дня рождения Деда Мороза проведут в 60 парках Московской области 18 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Для посетителей подготовили развлекательные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы. Например, в парке «Мира» в Мытищах пройдет представление «Зимовята», акробатическое шоу «Зимняя сказка» и мастер-класс по изготовлению рождественских календарей. В парке «Пехорка» Балашихи гостей ждет резиденция Деда Мороза, тематическая фотозона и викторина.

В парке «Дубки» Коломны можно будет поучаствовать в благотворительной акции, игровой программе «Взятие снежного городка» и представлении с Дедом Морозом. Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве приглашает на театрализованное представление «Однажды в сказке», мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и детский квест.

В парке культуры и отдыха «Победа» Талдомского городского округа пройдут викторина «Философия гнома Зимушкина», мастер-класс по изготовлению гирлянд и детская развлекательная программа. В городском парке Истры состоятся конкурс видеопоздравлений Деду Морозу и фотосессия с зимними персонажами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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