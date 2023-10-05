Более 20 тысяч человек записали питомцев на прием к ветеринарам онлайн с начала года

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«При этом общий поток посетителей клиник Госветслужбы Подмосковья составил почти 82 тысячи человек, 24,5% из них записались в клинику онлайн, через региональный портал госуслуг», - пояснил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Чаще всего животных записывают на вакцинацию, стерилизацию или кастрацию. Услуга по записи на прием к ветеринару действует с 1 сентября 2022 года в 24 государственных ветеринарных клиниках Московской области.

После онлайн-записи информация о приеме поступит клиенту на указанный контактный номер телефона или e-mail.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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