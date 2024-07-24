24 июля 2024, 09:15

Более 20 тысяч человек посетили карусели в парках Подмосковья за неделю

Министерство благоустройства Московской области
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В Министерстве благоустройства Московской области подвели статистику посещаемости парковых каруселей за неделю. Самыми востребованными оказались аттракционы в Ногинске, Воскресенске и Сергиевом Посаде.

За семь дней на каруселях прокатились 20,97 тысячи человек. Самыми популярными оказались объекты в Ногинске (более 3,7 тысячи человек), Воскресенске (более 3,7 тысячи человек) и Сергиевом Посаде (более 2,9 тысячи человек).

Карусель выполнена в классическом французском стиле: на платформе стоят 26 расписных фигур лошадей, а сам объект украшен яркой иллюминацией. На десяти декоративных панно художники изобразили достопримечательности Подмосковья.

Аттракционы установлены по программе губернатора Андрея Воробьева. Покататься на каруселях можно бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о значении всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды для небольших городов.

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24 июля 2024, 09:30
Юная роллерша Варвара Егорова из Подольска попала в Книгу рекордов России
Телеканал «360»
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Варвара Егорова из Подольска попала в Книгу рекордов России. В год и семь месяцев девочка стала самым юным роллером страны.

Двухлетняя Варвара, как взрослый спортсмен, регулярно тренируется кататься на роликах.

«Мы с ней начали изучать рампы, горки, заезды. Пока я ее придерживаю, но иногда она уже сама шикарно стоит и катится, понимает, как держать тело», - рассказал отец девочки Вячеслав Егоров.

Девочка родилась в семье роллеров: два брата, сестра и родители - все твердо стоят на коньках. У ее семьи своя роллер-школа в Подольске.

Первый раз Варвара попросила надеть ей ролики в год и пять месяцев. Сейчас она уже свободно проезжает более двух километров и принимает участие в фестивалях по роллер-спорту.

Родители Вари быстро увидели талант в дочке и отправили заявку в Книгу рекордов России. Они записали видео без склеек, где Варя в неполные два года проехала по прямой 200 метров. Рекорд зафиксировали.

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Подольск Рекорды
24 июля 2024, 09:22
Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 июля
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 23 июля. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй и третий классы пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе, 24 и 25 июля на большей части территории Подмосковья ожидают второй класс пожарной опасности. При этом третий установится в Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах.

В пятницу, 26 июля, третий класс пожарной опасности спрогнозировали почти по всей области, а в Бородинском и Волоколамском лесничествах будет первый класс.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможные короткие дожди.

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Лесные пожары
24 июля 2024, 09:19
Созданную прихожанами мозаику установили в храме Дубны
Телеканал «360»
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Новая икона «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа» появилась в Дубне. Ее установили в храме Похвалы Пресвятой Богородицы.

Образ собрали в технике мозаики в мастерской Михаила Полякова. Над иконой работали полгода. Ее высота - три метра, а размер фрагментов для ликов - миллиметр.

Она сделана по подобию напечатанной иконы, которая ранее висела в храме. Сейчас же образ изготовлен в каноничном стиле и в традиционных материалах.

«Она будет на возвышении, и ее будет видно с любой точки храма. Прихожане оценили это и поблагодарили, тем более это труд целой мастерской», - отметил клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы Аркадий Терехин.

Мозаику успешно установили на этой неделе. Это уже вторая работа, которую художник-мозаичист Михаил Поляков делает для храмов Дубны.

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Дубна Религия
24 июля 2024, 09:18
Лекция о подвигах советских летчиков прошла в волонтерском центре в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Лекция «Защищая небо» прошла в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках. Провел ее руководитель Музея боевой и воинской славы школы № 30 Александр Титенок.

Экскурсия была приурочена к важной дате - 22 июля 1941 года советские солдаты отразили авианалет немецкой армии. Титенок представил детям экспонаты музея времен Великой Отечественной войны, в том числе и форму летчиков. Завершил встречу кинопоказ отечественного исторического фильма «В бой идут одни старики».

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Волонтеры округа регулярно проводят благотворительные акции, круглые столы, лекции и выставки.

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Химки Молодежь Патриотизм

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