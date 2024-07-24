Более 20 тысяч человек посетили карусели в парках Подмосковья за неделю

За семь дней на каруселях прокатились 20,97 тысячи человек. Самыми популярными оказались объекты в Ногинске (более 3,7 тысячи человек), Воскресенске (более 3,7 тысячи человек) и Сергиевом Посаде (более 2,9 тысячи человек).

Карусель выполнена в классическом французском стиле: на платформе стоят 26 расписных фигур лошадей, а сам объект украшен яркой иллюминацией. На десяти декоративных панно художники изобразили достопримечательности Подмосковья.

Аттракционы установлены по программе губернатора Андрея Воробьева. Покататься на каруселях можно бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о значении всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды для небольших городов.

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