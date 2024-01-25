Более 20 тысяч бюджетных мест выделят в вузах и колледжах Подмосковья в новом учебном году

«Главное, к чему стремятся все абитуриенты, и что напрямую зависит от них самих - возможность обучаться бесплатно и получать стипендии. В подмосковных учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 2024-2025 новом учебном году будет предоставлено более 20 тысяч бюджетных мест», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что у детей участников СВО есть особое преимущество. Как сами участники специальной военной операции, так и их дети могут поступить в университеты на бесплатную форму обучения в пределах отдельной квоты в размере 10%.

По словам спикера, в 2023-2024 учебном году таким правом в Подмосковье воспользовались 12 ребят.

Есть и другие льготы при поступление в высшие учебные учреждения. К ним относятся: участие в олимпиаде, конкурсе или спортивном соревновании, сдача норм ГТО и красный аттестат.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».