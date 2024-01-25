25 января 2024, 11:34

Более 20 тысяч бюджетных мест выделят в вузах и колледжах Подмосковья в новом учебном году

Unsplash
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Ежегодно 25 января в России отмечают День студента. В Московской области расположено два подведомственных министерству образования вуза и 37 ссузов, в которых обучается свыше 80 тысяч молодых людей.

«Главное, к чему стремятся все абитуриенты, и что напрямую зависит от них самих - возможность обучаться бесплатно и получать стипендии. В подмосковных учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 2024-2025 новом учебном году будет предоставлено более 20 тысяч бюджетных мест», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что у детей участников СВО есть особое преимущество. Как сами участники специальной военной операции, так и их дети могут поступить в университеты на бесплатную форму обучения в пределах отдельной квоты в размере 10%.

По словам спикера, в 2023-2024 учебном году таким правом в Подмосковье воспользовались 12 ребят.

Есть и другие льготы при поступление в высшие учебные учреждения. К ним относятся: участие в олимпиаде, конкурсе или спортивном соревновании, сдача норм ГТО и красный аттестат.

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Студенты
25 января 2024, 12:16
Школьник Егор Вервельский из Лобни принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Юный житель Лобни Егор Вервельский принял участие в торжественной церемонии открытия президентом России Владимиром Путиным Года семьи. Мальчик вместе с другими активистами «Движения Первых» выступил на сцене с песней.

Открытие прошло в рамках форума «Россия» 23 января. Ученик школы № 10 Егор Вервельский выступил на церемонии в составе «Хора Первых».

«Наш хор поддержали наши близкие. Они вместе с нами вышли на сцену и исполнили одну песню. Обстановка была по-домашнему добрая и душевная», - поделился Егор.

Участие в мероприятии приняли выдающиеся граждане страны, с том числе волонтеры, врачи, защитники и профессиональные династии.

Президент Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул важность укрепления института семьи, повышения статуса материнства и всесторонней защиты детства. Он выразил надежду, что граждане России примут деятельное участие в предстоящих мероприятиях Года семьи.

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Лобня Семья Школьники
25 января 2024, 12:16
Рейды по выявлению незаконной рубки начнутся в лесах Подмосковья 25 января
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Рейд по выявлению незаконной рубки деревьев в лесу начнутся в Подмосковье 25 января. Их будут проводить до конца года.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, незаконная рубка в ходит в топ-5 тем обращений жителей в ЦУР и на портал «Добродел».

«Незаконная вырубка леса входит в пятерку рейтинга обращений граждан в Центр управления регионом и на портал „Добродел“ за прошлый год и является одним из самых тяжелых нарушений по причиняемому лесному фонду ущербу. Лесная охрана Комлесхоза уделяет особое внимание пресечению и профилактике подобных правонарушений», - сказал он.

Во время проведения акции «Незаконная рубка» в Подмосковье увеличат количество патрулирований в местах возможных нарушений. К работам подключат представителей правоохранительных органов, администраций, общественных инспекторов и казачьих обществ.

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Штрафы Природа
25 января 2024, 12:16
Жителям Подмосковья напомнили о бесплатной вакцинации домашних животных
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковная Госветслужба проводит бесплатную вакцинацию животных от бешенства. Делать прививку домашним питомцам необходимо раз в год.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, ветеринары не только делают прививку, но и дают рекомендации по уходу и кормлению животного.

«Каждый ответственный владелец домашнего питомца в обязательном порядке должен раз в год его прививать, во избежание неблагоприятных последствий. Вакцинацию в регионе проводим на безвозмездной основе. В этой работе также важно найти индивидуальный подход к каждому питомцу», - сказал он.

Вакцинацию советуют проводить ежегодно, чтобы уберечь питомца от бешенства. Прививку делают препаратом «Рабикан», который безопасен для хвостатых, если соблюдать все рекомендации специалиста. Вакцинировать котят и щенков можно через три месяца после рождения, а перед процедурой необходимо провести дегельминтизацию.

Записаться на вакцинацию животного можно через «Госуслуги».

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Животные
25 января 2024, 11:56
Переселенцам из аварийных домов в Солнечногорске показали новые квартиры в микрорайоне Рекинцо-2
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Экскурсию по квартирам в новостройке в микрорайоне Рекинцо-2 провели для переселенцев из ветхого фонда в Солнечногорске. Строительная готовность пятисекционного дома достигла 95%.

При возведении новостройки в Рекинцо-2 учли все нормы безопасности: дом оборудован системой оповещения и пожарными шкафами. Также предусмотрено благоустройство территории, там установят детскую и спортивную площадки. Работы проводят по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».

«Переселение наших жителей из аварийного жилого фонда является приоритетной задачей. В микрорайоне Рекинцо-2 завершаем строительство трехуровневого многоквартирного дома. Застройщику осталось подключить отопление и запустить автономную котельную», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заселить в 147 комфортабельных квартир планируется около 400 человек. Среди них семья Александры Головиной. На протяжении 10 лет женщина с мужем и двумя детьми живет в съемной квартире. Они прописаны в доме № 18 на улице Безверхова, который признан аварийным. Однако уже скоро они смогут заехать в новую двухкомнатную квартиру.

«Снимаем квартиру, потому что там, где прописаны, жить нельзя. Все деревянное, проводка старая - не выдерживает, трубы гнилые. Новая квартира понравилась. Рада, что ничего не нужно доделывать и можно сразу въезжать», - рассказала Александра.

Солнечногорск Аварийное жилье

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