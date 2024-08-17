Более 20 тонн ягод собрали на ферме в Серебряных Прудах в этом году

Ягодная ферма появилась в округе семь лет назад. Начинали с плодово-ягодных кустарников, а через три года открыли питомник. Садоводы-любители и плантаторы могут приобрести саженцы смородины, ежевики, ирги, а также декоративные кусты, гортензии, вереск и туи - всего более 20 наименований для сельскохозяйственной деятельности и ландшафтного дизайна.

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Голубику на ферме в Серебряных Прудах собирают вручную. Уже заготовили более трех тонн. Рабочим предстоит обработать 12 гектаров, еще четыре гектара занимает красная смородина. Сельхозпроизводители говорят, что в этом году урожай получился хорошим. Уже поместили в хранилище более 20 тонн ягод.

«Предприятие построило хранилище, аналогов которому нет в Российской Федерации, но мы не стоим на месте, инвестор движется вперед. В этом году высадили два гектара жимолости. Результат получим в 2026 году», - сказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.