05 апреля 2024, 12:35

Более 20 тонн крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года

Пресс-служба Минздрава МО
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Донорское движение в Подмосковье хорошо развито. Активисты сдают кровь и ее компоненты в учреждениях службы крови, а также на выездных акциях.

«С начала года в регионе заготовили более 20 тонн крови и ее компонентов для помощи тем, кто в ней нуждается. Отдельно хочу отметить, что за десять дней после теракта в „Крокусе“, благодаря активным и неравнодушным людям, нам удалось заготовить 3,7 тонны крови и компонентов», - прокомментировала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Донорскую кровь и ее компоненты используют для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологией и в других случаях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Врачи
05 апреля 2024, 13:08
Глава Лобни Анна Кротова проверила подготовку парка Киово к летнему сезону
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В связи с масштабной реконструкцией Центрального парка культуры и отдыха другие локации временно возьмут на себя функцию приема посетителей. Глава Лобни Анна Кротова лично проверила состояние парка Киово.

В Киово в прошлом году провели реконструкцию. Итогом проделанной работы Анна Кротова осталась довольна.

«Мы осмотрели тропиночную сеть, сцену, спортивную и детскую площадку, территорию мемориала - покрытие в порядке, элементы благоустройства перезимовали без потерь. На газоне у памптрека еще сыровато, но уже через несколько дней, думаю, можно будет открывать сезон катания», - поделилась глава Лобни Анна Кротова в своем телеграм-канале.

В рамках месяца чистоты и благоустройства в парке Киово проводится уборка: удаляется цветной мусор с газонов и планируется очистка водоемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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Благоустройство Лобня
05 апреля 2024, 12:37
Подмосковные спортсмены выиграли 11 медалей на первенстве России по ушу
Федерация УШУ и Кунгфу Московской области
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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград чемпионата и первенства России по ушу. Состязания проводились среди женщин, юниоров и юниорок, а также юношей и девушек.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 45 регионов России.

Екатерина Минеева и Варвара Козак завоевали золотые медали в дисциплине саньда. «Серебро» досталось Ярославу и Полине Потаниной. А бронзовые медали получили Яков Назаров, Максим Богатель, Валентина Маякова, Егор Рябов и Анастасия Терещенко.

Турниры прошли в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
05 апреля 2024, 11:49
Производители из Мытищ и Иванова договорились о сотрудничестве на встрече в молодежном центре «Импульс»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах состоялась встреча с делегацией Ивановского регионального отделения общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России». Приезд коллег организовали с целью обмена опытом и укрепления партнерских связей между предпринимателями двух регионов. Гостей из Иваново встретил Председатель мытищинского отделения «Опора России» и руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Мытищи Роман Коробейкин.

Для гостей из Иванова провели экскурсию на производстве компании HARZ Labs, специализирующейся на разработке и производстве фотополимеров для 3D-печати.

«Очень нравится посещать подобные производства, потому что именно здесь и начинается прогресс для нашей страны. Ведь в тандеме с другими предприятиями происходит развитие многих технологических процессов», - отметила представитель делегации Ивановской области Елена Балашова.

В ходе визита прошел круглый стол в МЦ «Импульс», где представители обеих делегаций смогли поделиться опытом и обсудить актуальные вопросы развития бизнеса.

Завершилась встреча экскурсией на выставку «Женское предпринимательство: сквозь века», организованной комитетом по развитию женского предпринимательства Московского областного отделения «Опора России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Бизнес
05 апреля 2024, 11:40
Более 18 тысяч велосипедов перевезли в поездах ЦППК с начала года
Медиасток.рф
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Пассажиры ЦППК перевезли уже 18,1 тысячи велосипедов в поездах компании с января. Разместить транспорт можно в головном вагоне на специальных креплениях, а также в тамбуре.

Чаще всего велосипеды перевозили на Ярославском направлении - 3,8 тысячи раз с начала года. Следом идут Казанское и Курское - 3,1 и 2,1 тысячи поездок соответственно. Более 40% всех перевозок пришлось на март.

Провоз двухколесного транспорта в границах МЦД бесплатный в любое время года. Достаточно оформить специальный билет с нулевой стоимостью в кассах или в билетных автоматах. Бесплатно перевезти велосипед можно и на других направлениях - с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 часов. В остальное время стоимость велобилета составляет 60 рублей при дальности пути до 100 километров и 120 рублей в более дальних поездках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда

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