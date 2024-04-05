Более 20 тонн крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года

«С начала года в регионе заготовили более 20 тонн крови и ее компонентов для помощи тем, кто в ней нуждается. Отдельно хочу отметить, что за десять дней после теракта в „Крокусе“, благодаря активным и неравнодушным людям, нам удалось заготовить 3,7 тонны крови и компонентов», - прокомментировала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Донорскую кровь и ее компоненты используют для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологией и в других случаях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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