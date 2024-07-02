Более 20 тендеров объявили в Подмосковье с 24 по 28 июня

Например, сообщается о планируемом строительстве подъездной дороги к школе в ЖК «Лобня Сити», а также о строительстве автомобильной дороги «Хлебниково-Рогачево» - «Шереметьево-1-Шереметьево-2» через территории городских округов Лобня, Химки и Мытищи.

Началась работа по благоустройству территории от улицы Камышовая до Пироговского шоссе в городском округе Мытищи, где сначала планируется разработать архитектурно-планировочную концепцию, проект благоустройства и проект освоения лесов.

Кроме того, в городском округе Серебряные Пруды запланировано строительство водоподготовительного завода с сетями водоснабжения для подключения земельных участков, выделяемых многодетным семьям. В Сергиево-Посадском городском округе МБУК Культурно-досуговому центру «Радуга» предстоит капитальный ремонт, а в городском округе Зарайск планируется строительство многоквартирного дома.

Информация о проводимых закупках в Московской области доступна в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ).

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