Более 20 старост деревень в Раменском получили профессиональные удостоверения
В Раменском прошла торжественная церемония вручения удостоверений старостам деревень, которые были избраны на основе выборов. Глава Раменского городского округа Николай Ханин лично вручил удостоверения 22 активным жителям.
На встрече с новоизбранными старостами обсудили актуальные проблемы деревень: от ремонта дорог и благоустройства до модернизации уличного освещения и улучшения работы общественного транспорта. Все поднятые вопросы зафиксировали для последующей работы над их решением.
«Вы - точки опоры в ваших населенных пунктах. Я понимаю, что проблемы, с которыми вы приходите, это прямой наказ от жителей», - подчеркнул глава Раменского Николай Ханин во время встречи.
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