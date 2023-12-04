Более 20 спортсменов поучаствовали в чемпионате по вольной борьбе в Наро-Фоминске

«Из шести регионов лучшие спортсмены собрались у нас в городе, будут сегодня выявлять сильнейших на протяжении всего дня. Проходит это у нас во дворце спорта „Нара“. Стандартные соревнования, которые проходят у нас с определенной периодичностью», - рассказал директор культурно-спортивного комплекса «Нара» Константин Павлов.

Программа уже приносит свои плоды. А все благодаря активной пропаганде спорта среди населения и государственной поддержке.

«В нашем округе Вольная борьба, детская вольная борьба развивается очень активно, дети приходят на соревнования, смотрят, что-то для себя новое узнают, решают, а затем я думаю, на коврах повторение этих взрослых схваток они делают», - сообщил Павлов.

На площадке встретились спортсмены из двух весовых категорий. Сначала определили сильнейшего «вольника» в каждой из них. Затем победители сошлись вне категорий. Боролись за звание абсолютного чемпиона.

«На этом чемпионате заявлено 23 участника, борются ребята в двух весовых категориях: до 97 и 125 килограммов. Борьба проходит параллельно в двух весовых категориях, и победители каждой весовой категории в очной встрече осваивают абсолютное первенство страны. Борьба проходит среди спортсменов из шести регионов. Борются участники и победители прошлого абсолютного чемпионата», - заявил главный судья чемпионата России по вольной борьбе, судья международной категории Владимир Григорьев.

В результате соревнований абсолютным чемпионом стал Хасан Хубаев из республики Северная Осетия - Алания. Серебряными призерами стали Гурам Черткоев и Знаур Коциев. Бронза досталась Асланбеку Газзаеву, Батрадзу Газзаеву, Андрею Бестаеву и Дэвиду Кабисову.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье впервые победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».