Более 20 советских мотоциклов представили на выставке в Солнечногорске

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Инициаторами такой выставки стали местные жители, которые коллекционируют ретромотоциклы.

«На выставке представлены модели мотоциклов разного типа, есть и мопеды „Рига“, мотоциклы „Восход“, „Ява“, „Днепр“, „Урал“. Все мотоциклы советской эпохи, все легендарные модели. Смотришь на них и с теплом вспоминаешь юность», - поделился организатор выставки Олег.

Посетители выставки смогли пообщаться с владельцами мотоциклов и сделать фото на память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о партнерстве с Москвой в дорожных проектах. Так, за 10 лет совместной работы открыли ЦКАД, запустили скоростные маршруты МЦД и другие проекты.

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