Более 20 снеговиков слепили жители на конкурсе в Мытищах

Гости фестиваля увидели 23 уникальных снеговика, каждый из которых отличается особым характером и индивидуальностью. Снежные фигуры слепили горожане и их дети. Для некоторых семей участие в фестивале стало любимой зимней традицией.

Жительница Мытищ Олеся рассказала, что вместе со своими дочерьми Викой и Катей уже второй год принимают участие в конкурсе. В прошлом году они создали снеговика Аркашика, он стал любимцем театра и пробыл там весь год. Сверкашку, его сестричку, Вика и Катя слепили в этом году.

Полюбоваться на снежные шедевры, созданные детьми и их родителями, можно будет до конца зимы. Театр «Огниво» также организовал онлайн-голосование за самого понравившегося снеговика. Победитель получит приз зрительских симпатий. Голосование продлится до 20:00 6 декабря.

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