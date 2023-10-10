Более 20 руководителей в сфере ЖКХ из Одинцова прошли повышение квалификации в МГИМО

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Сертификаты об успешном прохождении обучения выпускникам вручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Я вас хочу поздравить с тем, что вы завершили нашу программу повышения квалификации. Сегодня такое время, когда нужно постоянно учиться, открывать для себя что-то новое», - отметил Андрей Иванов.

Руководители сели за парты, чтобы освежить в памяти теорию менеджмента и приобрести новые знания для практики.

«С каждым годом фундаментальная магистерская программа становится все более востребованной, и туда приходят такие люди, как вы, - специалисты с колоссальным опытом работы, с серьезным багажом знаний. Специалисты приходят для того, чтобы освоить новые компетенции и понять, как работает система жилищно-коммунального хозяйства не только в России, но и за рубежом», - рассказала заместитель директора отделения Школы бизнеса и международных компетенций Московского государственного института международных отношений Ольга Мальгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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