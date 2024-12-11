Более 20 проекционных пешеходных переходов установили в Воскресенске

Проекционные пешеходные переходы установили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Они эффективны в темное время суток, когда создают яркий световой коридор. Это значительно улучшает видимость как для пешеходов, так и для водителей.

Пешеходные переходы установили на площади Ленина, улицах Советской, Октябрьской, Победы, Лермонтова, Новлянской, Менделеева, Западной, Колыберевской, Чапаева и Московской.

Установка таких переходов - важный шаг для улучшения инфраструктуры и повышения уровня безопасности дорожного движения в округе.

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