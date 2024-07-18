Более 20 подъездов капитально отремонтируют в Коломне в этом году

Работы уже стартовали в доме № 31 по улице Малышева. Всего в городе обновят 25 подъездов. Рабочие заменят электрику, спрячут провода в короба, покрасят стены, потолки, отремонтируют входные группы. Также в каждом подъезде установят новые почтовые ящики и светильники с датчиками движения.

«Практически везде в подъездах, где сейчас идет капремонт, меняем деревянные окна на пластиковые, тем самым улучшаем жилищную среду для наших жителей, уменьшаем энергопотери. В подъезде будет сухо, тепло», - сказал генеральный директор департамента городского хозяйства Сергей Михайлов.

Ранее перечень работ, сроки и даже цвета краски представители управляющей компании обсудили с жителями. Капитальный ремонт подъездов в Коломне должен завершиться до 1 сентября.

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