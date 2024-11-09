09 ноября 2024, 16:00

Более 20 площадок для сбора мусора обновили в Красногорске с начала года

Читайте нас в: Google Новости

Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов проверил качество модернизации контейнерных площадок в муниципалитете. С начала года здесь привели в порядок 23 зоны для сбора мусора.

Во дворах Красногорска обустраивают современные закрытые площадки для сбора отходов. Новые пластиковые емкости устанавливают под навесом, вблизи строят просторные зоны для подъезда мусоровоза.

Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов осмотрел новую площадку у дома № 31 на Железнодорожной улице.

«Благодаря полученной субсидии от министерства чистоты городским округом Красногорск новые контейнерные площадки не только создают более эстетичный и приятный для глаз вид, но и также имеют свой функционал. Они не позволяют мусору разлетаться от ветра», - отметил он.

С начала текущего года в муниципалитете обновили 23 контейнерные площадки, 49 зон для сбора мусора благоустроят в 2025 году.

«Дополнительно по поручению главы Дмитрия Волкова за каждой контейнерной площадкой закрепили своего дворника, который, соответственно, следит за расписанием вывоза мусора и осуществляет подбор оставшегося. Чтобы контейнерная площадка всегда была в чистоте и в порядке», - рассказал Артур Бадретдинов.

Помимо мусорных площадок, во дворах Красногорска устанавливают контейнеры для крупногабаритных отходов и емкости для сбора ненужной одежды и обуви.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск ЖКХ Мусор
09 ноября 2024, 15:07
Интерактивный квест ко Дню разведчика провели в Химках
Читайте нас в: Google Новости
Посвященный Дню разведчика спортивный квест прошел в городском округе Химки. Участниками мероприятия стали члены военно-патриотического объединения «Сова» и волонтеры.

Депутат Совета депутатов Юлия Мамай поприветствовала воспитанников военно-патриотического объединения «Сова» и волонтеров Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», она пожелала ребятам удачи в преодолении дистанции. Участникам также рассказали о том, кто такие разведчики и чем они занимаются.

«Мы продолжаем организовывать в Химках образовательно-патриотические мероприятия, на которые приглашаем всех жителей нашего округа. Любой желающий может прийти прослушать интересную лекцию или принять участие вот в таких интерактивах», - сказала Юлия Мамай.

Муниципальный депутат Надежда Смирнова напомнила, что для жителей городского округа Химки регулярно организуют разные историко-патриотические активности: лекции, концерты, мастер-классы, встречи с участниками специальной военной операции и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Химки Волонтеры
09 ноября 2024, 14:55
Депутат Госдумы Ирина Роднина провела прием жителей Химок по вопросам ЖКХ
Читайте нас в: Google Новости
В рамках тематической недели по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Химки депутат Государственной думы Ирина Роднина побеседовала с жителями муниципалитета. Встреча прошла на базе местной общественной приемной «Единой России».

Личный прием депутата Государственной думы Ирины Родниной посетили пять горожан.

«Все они пришли за консультациями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Большинство обращений были связаны с обслуживанием домов и проверкой инженерных коммуникаций в них», - рассказала Ирина Роднина.

Вместе с ней на вопросы горожан ответили заместитель директора управляющей компанией «Жилищник» Александр Брагин, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Роман Рябинков и муниципальный депутат Юлия Ишкова.

По словам Юлии Ишковой, один из посетителей, житель дома № 76 на Юбилейной проспекте рассказал, что летом в их доме неделю не работал лифт.

«Информацию передали специалисту профильного ведомства для проведения перерасчета по оплаченной квитанции», - добавила депутат.

Помимо этого, горожане обращались с вопросами по теме отопления. Для устранения недочетов всю информацию направили профильным специалистам.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что в городском округе Химки регулярно проходят личные приемы граждан. Народные избранники помогают жителям разобраться в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной поддержки, медицинской, юридической помощи и многих других.

Также к депутатам можно обратиться и в общедомовых чатах, где они разбирают проблемы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Такую систему разработали по инициативе главы Химок Дмитрия Волошина. Она полностью соответствует главному принципу работы губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Депутаты
09 ноября 2024, 14:36
Новый колокол водрузили на звонницу в Троицком храме в Электроуглях
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Новый колокол водрузили на звонницу в Троицком храме Электроуглей. Значимое событие для жителей региона собрались посмотреть множество прихожан.

Утром прошла Божественная литургия. Службу, а после чин освящения колокола провел благочинный церквей Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев. Для гостей также приготовили горячий обед.

Колокол весит более тонны. Его украшают изображения четырех святых. Теперь его звон будет оповещать о начале службы и приглашать верующих в храм, а также знаменовать радость, грусть и торжество православной веры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день. При помощи портала можно составить маршрут выходного дня и забронировать отель.

Религия Богородский
09 ноября 2024, 14:31
Подмосковный клуб «Феникс» занял 3-е место на чемпионате по следж-хоккею
Паралимпийский комитет России
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс» занял третье место по итогам второго круга чемпионата России. Команда показала хороший результат и смогла пробиться в финальную четверку. В марте 2025 года клубы разыграют медали чемпионата России сезона 2024–2025 годов.

На данный момент в промежуточном зачете лидирует команда СХК «АКМ-следж» из Тульской области, за ней следуют «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа и «Ястребы» из Оренбургской области на четвертой позиции.

В финал не смогли пройти СХК «Удмуртия им. В. Н. Кузнецова» из Удмуртской Республики, СХК «Звезда» из Санкт-Петербурга, а также сборные из Москвы и Челябинской области.

В рамках первого круга чемпионата, который прошел в сентябре 2024 года, участвуют десять команд. По итогам игр соревнования покинули СХК «Гвардия» из Подмосковья, а также СХК «Башкирские пираты» из Башкирии. Оба клуба продолжат свои выступления во второй лиге чемпионата и смогут побороться за трофеи.

Спортсмены Хоккей

Новости по теме