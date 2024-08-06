Более 20 официальных точек торговли арбузами и дынями открыли в Мытищах

Специалисты управления потребительского рынка регулярно проверяют точки продажи овощей и фруктов в Мытищах. Количество несанкционированных палаток активно растет в сезон бахчевых культур. Торгуют бизнесмены без соблюдения санитарных норм и разрешительных документов: из багажника автомобиля, кузова фур, выставляют лотки на землю.

Администрация городского округа Мытищи напоминает, что для жителей работают 23 официальные точки сезонной торговли. Там размещены таблички для покупателей с информацией о точке: вид объекта, местонахождение, специализация, наименование региона, индивидуальный номер налогоплательщика и другое. Разрешенные места торговли оформлены в едином стиле. Продавцы по требованию могут предоставить договор на осуществление деятельности точки, вывоз мусора и другие официальные документы.

Адреса сезонной торговли указаны на сайте администрации городского округа Мытищи.

Жители могут сообщить о факте нарушений по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30/1. Телефон: 8 495 581-13-48, электронная почта: potrebrinok2012@yandex.ru.

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