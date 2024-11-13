Более 20 новых табличек о запрете выхода на лед установили в Истре

Информационные щиты устанавливают на берегах как искусственных, так и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи. Зимние предостерегающие знаки ежегодно появляются до того, как на поверхности воды образуется тонкий слой льда. Уже сделали более 20 табличек в населенных пунктах: поселок Снегири, село Рождествено, деревня Ленино, деревня Садки, деревня Дедово-Талызино, в городе Дедовск и других.

На всех табличках указан единый телефон службы спасения «112», чтобы в случае чрезвычайной ситуации жители могли обратиться за помощью. В планах у коммунальных служб установить еще 11 табличек «Выход на лед запрещен».

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