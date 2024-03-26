26 марта 2024, 12:39

Более 20 новых школ откроют в Подмосковье в 2024 году

Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев доложил о ходе строительства и капремонта объектов образования. По его словам, в этом году в Московской области откроют 25 новых школ.

По словам Локтева, в этом году в Подмосковье откроют 15 школ, рассчитанных более чем на тысячу учеников. Таким образом, в Московской области создадут на семь тысяч ученических мест больше, чем в 2023 году.

Открытие 21 объекта к 1 сентября позволит принять почти 30 тысяч школьников в 16 округах Подмосковья. Так, в новом учебном году свои двери откроет воспитательно-образовательный комплекс «Полет» в Красногорске.

Кроме того, в этом году по президентской программе капитально отремонтируют 75 объектов, среди них 42 школы и 26 детсада.

Более 40 школ и 20 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье к началу нового учебного года. Работы ведутся в рамках президентской программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Школы Строительство Образование
26 марта 2024, 12:45
Свыше 650 дефектов дорожного покрытия устранили в Ленинском округе за март
Администрация Ленинский г.о.
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Дорожные службы Ленинского городского округа отремонтировали свыше 650 дефектов дорожного покрытия с начала марта. Общая площадь участков, на которых проводились работы, составила порядка двух тысяч квадратных метров.

Глава городского округа Станислав Каторов подчеркнул, что ежедневно в работе задействованы две бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием для ремонта дорог.

«Всего за зимний период ремонтные работы дорожного полотна проведены на 1318 выбоинах, общая площадь которых составляет около пяти тысяч квадратных метров», - добавил Станислав Каторов.

Он отметил, что ямочный ремонт в Ленинском городском округе проводится круглогодично. Более 50 ям устраняется за один день дорожными службами, а оценка качества осуществляется при помощи электронных систем контроля. В прошлом году более 18 тысяч дефектов было устранено на муниципальных дорогах Ленинского городского округа. Это сделало округ одним из пяти лидеров по ямочному ремонту муниципальных дорог в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году. Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято после обращения жителей региона.

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Дороги Ленинский округ
26 марта 2024, 12:40
Депутат из Химок Галина Болотова получила свыше 20 обращений жителей на тему ЖКХ с начала года
Пресс-служба администрации города или района
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Депутат Совета депутатов Химок Галина Болотова провела личный прием жителей. Всего с начала года она взяла на сопровождение более 20 обращений в сфере ЖКХ.

Галина Болотова ответила на вопросы жителей на тему ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки. Одной из горожанок она помогла составить заявление на перерасчёт квитанции за услуги ЖКХ, еще одной - рассказала, как получить льготную путевку в детский лагерь.

«На приеме ко мне обратились трое химчан. Жительница дома № 7 на улице Бабакина просила оказать содействие в организации регулярной уборки придомовой территории. Передала информацию в управляющую компанию. Исполнение заявки буду держать на личном контроле», - сказала она.

Попасть на личный прием к депутату могут все желающие. Для этого нужно позвонить по телефону 7 (495) 793-50-55. Ознакомиться с графиком встреч можно по ссылке.

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ЖКХ Химки Депутаты
26 марта 2024, 12:17
Новую котельную запустили в селе Большое Алексеевское в Ступине
Пресс-служба администрации города или района
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Новую котельную запустили в селе Большое Алексеевское в Ступине. Ее проверили глава округа Сергей Мужальских, депутат Мособлдумы Андрей Голубев и профильные заместители.

Новую котельную построили в селе для повышения качества теплоснабжения домов. Ее возвели вместо старой, которая работала с 1971-го года. Работы провели по программе модернизации инфраструктуры в сельской местности.

Глава округа отметил, что котельная соответствует всем современным стандартам и оснащена датчиками для передачи почасовой информации о температуре и давлении на объекте.

«Котельная мощностью более семи мегаватт построена по новому проекту. На данный момент продолжаются пусконаладочные работы, настройка систем для отопления в многоквартирных домах и в частном секторе», - сказал он.

В рамках программы котельные также построят в Торбеево и Ситне-Щелканово. Модернизацию проведут еще на 14 объектах ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Ступино
26 марта 2024, 12:13
Форум равных возможностей для семей с детьми-инвалидами проведут в Химках
Пресс-служба администрации города или района
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Родителей и специалистов, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, пригласили на Форум равных возможностей. Мероприятие состоится 2 апреля на базе многофункционального социального комплекса «Восход» в Химках.

Специалисты расскажут о возможностях работы и мерах поддержки детей с ОВЗ, а также познакомят родителей с компаниями, которые оказывают социальные, медицинские и образовательные услуги.

Форум приурочен ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Мероприятие состоится по адресу: улица Ленинградская, 18а (МСК «Восход»). Начало в 11:00.

Организаторы - Совет семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Он сформировался в 2023 году и проводит регулярные встречи для родителей.

Ранее стало известно, что семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.

Химки Семья Инвалиды

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