Более 20 новых рабочих мест для жителей Лобни откроет компания «Петромакс»

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Предприятие активно развивается, и увеличивает рабочие места для горожан. Сегодня на предприятии трудятся порядка 240 сотрудников. В ближайшее время здесь планируют открыть три новых производственных линий по выпуску люков. Это позволит создание еще 20 дополнительных рабочих места для жителей Лобни.

«Петромакс» утилизирует различные виды отходов, включая лом металлов, промышленное оборудование, бытовую технику, электронику и автомобили. Предприятие активно участвует в региональной программе «Мегабак», что значительно упрощает процесс раздельного сбора и переработки отходов.

Генеральный директор АО «Петромакс» Тимур Давлеткужин отметил запуск новой линии по производству полимер-песчаной продукции из пластиковых отходов, взятых из «Мегабака». Совместно с администрацией города Лобня планируется открытие нового «Мегабака».

Новая линия по производству полимер-песчаных люков позволит лобненским специалистам создать замкнутый цикл переработки отходов на предприятии - от сбора до производства новой продукции. Это является конечной целью модернизации перерабатывающей отрасли.

Председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин подчеркнул важность наличия полного цикла переработки в Московской области и выразил готовность помочь ускорить этот процесс.

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