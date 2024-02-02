Более 20 новых медучреждений откроют в Подмосковье в 2024 году

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В 2024 году в Московской области откроют еще 21 новое медучреждение. Это пять больниц и поликлиник, 13 ФАПов, две подстанции скорой помощи и центр семейной медицины. На их строительство выделят более 30 миллиардов рублей.

Так, в микрорайоне Саввино в Балашихе откроют долгожданную поликлинику.

«Здесь уже возведена коробка, сделана отделка, разведены внутренние инженерные коммуникации, установлены оконные блоки, подведены наружные сети, ведётся внутренняя черновая отделка», - подчеркнул заместитель главы администрации городского округа Балашиха по строительству Кирилл Тимашков.

По словам главного врача Балашихинской областной больницы Михаила Антипова, основная задача - привлечение медицинских кадров в поликлинику.

«Здесь будет рентгенологическое оборудование, лаборатория, поэтому требуются узкие специалисты и сейчас активно проводим подбор персонала», - заключил Антипов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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