Более 20 новых кафе и ресторанов откроют в Подмосковье к Новому году

«Каждый месяц в Подмосковье открываются новые предприятия общественного питания. Помимо широкого ассортимента блюд и разных кухонь, многие предлагают культурно-развлекательные программы, что дает большое преимущество и позволяет привлечь больше посетителей», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

К Новому году новые точки общепита откроются в городских округах Мытищи, Одинцово и Сергиев Посад. Среди них - двухэтажный ресторан «Клешни и хвосты», в меню которого гости смогут найти широкий ассортимент блюд из морепродуктов европейской кухни. Ресторан сети «Старик Хинкалыч» и ресторан «Рача» порадуют клиентов традиционной грузинской кухней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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