Более 20 многодетных жительниц Одинцовского округа наградили медалями ко Дню матери
Многодетным жительницам Одинцовского округа вручили медали «Материнская слава». Награждение приурочили ко Дню матери.
Медали многодетным женщинам вручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
«Воспитывать наше будущее поколение - важнейшая миссия, благороднее которой нет ничего. Тяжелая работа, на которой не бывает выходных, на которой нельзя уйти в отпуск. Каждая мама остается на посту 24 часа семь дней в неделю. Это заслуживает глубочайшего уважения и признания», - сказал Андрей Иванов.
Медаль «Материнская слава» появилась в Одинцовском округе в 2000 году. Ей отмечают мам, воспитывающих трех и более детей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».