Более 20 мероприятий пройдет в парках Видного на этой неделе

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Каждый желающий сможет поучаствовать в играх в клубе Meeple, квестах, мастер-классах. Также для посетителей парков приготовили выступления, спортивные состязания и концерты.

К примеру, жители могут попробовать свои силы в занятиях в технике цигун. Это китайская система упражнений, которая объединяет физические нагрузки и специальную технику дыхания.

Отметим, что график мероприятий может корректироваться при неблагоприятных погодных условиях.

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