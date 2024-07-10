10 июля 2024, 17:33

Более 20 летних веранд открыли в Химках с июня

Администрация Химки г.о.
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Жители Химок могут посетить 26 летних веранд в этом летнем сезоне. Повара подготовили для гостей специальное меню, куда включены сезонные овощи и фрукты, а также сладкие ягоды.

Сейчас жители Химок особенно часто выбирают окрошку на кефире или квасе, свекольник, огуречный суп и разные салаты с щавелем и ягодами. Из десертов химчанам полюбился лимонный сорбет.

Локации оформили цветочными композициями с гортензиями, виолами и невысокими туями. При этом на верандах не предусмотрены капитальные конструкции, заборы и ограждения.

«Нет ничего лучше, чем наслаждаться своим обедом на свежем воздухе под лучами солнца на летней веранде. Это место, где время течет медленно, где я могу укрыться от суеты городской жизни. И в этот момент я чувствую себя дома, в моих Химках», - сказала жительница Химок Ирина Васнецова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Отдых Химки
10 июля 2024, 18:41
Фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ» пройдет в Пушкино 8 августа
Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница»
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Фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ» пройдет в Пушкино 8 августа. Гостей ждут концертная программа, спортивные состязания, мастер-классы, выставка средств реабилитации и многое другое.

Почетными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в результате боевых действий в зоне СВО.

Российские компании представят технические средства реабилитации инвалидов, а участники фестиваля смогут ознакомиться с новинками реабилитационной индустрии.

​Стать участником фестиваля может любой желающий. Опробовать современные средства смогут люди с инвалидностью из Московской области, участники программы «Активное долголетие» и инвалиды-колясочники из разных регионов России и Белоруссии.

Фестиваль пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Фестивали
10 июля 2024, 18:15
Замглавы Мытищ вручила почетные грамоты местной компании-разработчику антисептиков
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Заместитель глава городского округа Мытищи Елена Сетракова вручила почетные грамоты сотрудникам компании по производству антисептиков. Предприятие больше 25 лет поставляет продукцию во всем страны мира.

Заместитель главы Мытищ Елена Сетракова поздравила сотрудников предприятия по разработке, производству и поставке дезинфицирующих средств. Она вручила почетные грамоты за профессионализм и высокий вклад в развитие городского округа нескольким специалистам.

«Сегодня, как никогда, мы все осознаем, насколько важна производственная тема. В наш лексикон вошли такие слова, как импортозамещение, расширение производства и модернизация. Бесспорно, сейчас самое благоприятное время для того, чтобы каждое предприятие получило импульс и необходимый вектор для своего дальнейшего развития», - сказала Елена Сетракова.

В Мытищах 27 лет работает предприятие по производству антисептиков. В компании трудятся 118 человек. Продукцию поставляют для всех сфер бизнеса в любую точку мира.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Бизнес Импортозамещение
10 июля 2024, 17:59
Готовность МКД к зиме в Мытищах оценили на 46%
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Ресурсоснабжающие организации из Мытищ, Королева, Пушкино и Сергиево-Посада обсудили подготовку объектов к предстоящему отопительному сезону. В Мытищах жилой фонд готов на 46%.

Больше 25 организаций запускают многоквартирные дома к зиме в Мытищах. На территории городского округа расположены 1336 многоквартирных домов. Они готовы на 47%. Сотрудники ЖКХ проводят гидравлические испытания и плановые ремонты котельных. Уже проверили 186 километров сетей теплоснабжения.

С 20 мая по 23 августа периодически отключают горячее водоснабжение для профилактики. Графики размещены на сайтах ресурсоснабжающих организаций, электронных системах «АРМ Муниципалитет» и «ГИС ЖКХ».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мытищи
10 июля 2024, 17:54
Первую станцию контроля загрязнения воды «Буян» установили в акватории Москвы-реки
Минэкологии МО
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Малогабаритную станцию контроля загрязнения воды «Буян» сегодня установили в акватории Москвы-реки. Она оборудована оптическими датчиками, солнечными батареями и контроллерами в корпусе из легкосплавного авиационного алюминия.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, за последние пять лет в Подмосковье появилась масштабная сеть станций контроля качества атмосферного воздуха, и теперь настала пора сосредоточиться на развитии системы экомониторинга водных объектов.

«Развитие системы мониторинга воздуха уже дало свои плоды в плане экологического благополучия региона: количество жалоб населения на выбросы сократилось в разы. Я уверен, что по мере развития контроля загрязнения водных объектов эффект будет таким же», - рассказал Фирсов.

Станция Буян» оборудована датчиками измерения органических соединений, нитратов, растворенного в воде кислорода, мутности и показателя кислотности. Данные со станции будут передаваться в облачное хранилище.

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Экология Реки

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