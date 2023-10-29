Более 20 компаний приняли участие в смотр-конкурсе «Лучший по профессии» в Одинцове
Смотра-конкурс «Лучший по профессии» завершился 26 октября в Одинцове. В нем приняли участие более 20 ведущих отечественных компаний.
Конкурс проводится ежегодно по инициативе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Его главная цель - популяризация и повышение престижа поставщиков и производителей товаров, а также работ и услуг в сфере ЖКХ.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что в этом году в рамках смотра представлено много оборудования, произведенного с использованием технологий импортозамещения. Он подчеркнул, что в непростых условиях для российской экономики продолжается создание отечественных аналогов оборудования, используемого в работе.
«Я с уверенностью могу сказать, что мы практически закончили процесс импортозамещения по Московской области», - сообщил Антон Велиховский.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».