Более 20 компаний приняли участие в смотр-конкурсе «Лучший по профессии» в Одинцове

Конкурс проводится ежегодно по инициативе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Его главная цель - популяризация и повышение престижа поставщиков и производителей товаров, а также работ и услуг в сфере ЖКХ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что в этом году в рамках смотра представлено много оборудования, произведенного с использованием технологий импортозамещения. Он подчеркнул, что в непростых условиях для российской экономики продолжается создание отечественных аналогов оборудования, используемого в работе.

«Я с уверенностью могу сказать, что мы практически закончили процесс импортозамещения по Московской области», - сообщил Антон Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».