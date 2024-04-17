Более 20 километров дорог в Одинцове обработали моющими средствами

Рабочие в Звенигороде и Одинцове очистили дороги общего пользования с помощью специального шампуня. Он позволяет ликвидировать грязь и остатки горючего без вреда для экологии. Коммунальщики промывают дороги в два этапа: сперва моющим средством, а затем - водой.

Ранее местные общественники, волонтеры, депутаты и медики также присоединились к месяцу чистоты и благоустройства. Они провели субботники в Глазынинском парке и Подушкинском лесу: убрали мусор, сухостой и прошлогоднюю листву.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел».

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