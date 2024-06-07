07 июня 2024, 18:58

Более 20 километров дорог отремонтируют в Богородском округе к осени

Минтранс Подмосковья
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Укладка нового покрытия на Бисеровском шоссе от улицы Шоссейная до улицы Бисерово Озеро продолжается в Богородском округе. Работы выполняют по просьбе местных жителей. Всего в округе отремонтируют свыше 20 километров покрытия к осени.

«Дорога обеспечивает подъезд к домам жителей многочисленных дачных посёлков, села Бисерово и посёлка Рыбхоз и была выбрана к ремонту по результатам голосования жителей на „Доброделе“», - уточнили в Минтрансе Московской области.

Ежедневно по участку шоссе проезжают более 20 тысяч автомобилистов. Летом по дороге можно доехать до многочисленных пляжей на живописном озере Бисерово.

Ранее дорожные службы завершили укладку десятикилометрового покрытия на двух участках Кудиновского шоссе. Напомним, все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Дороги Богородский
07 июня 2024, 18:16
Четыре новых парка открыли в Одинцовском округе за пять лет
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Самые известные парки в Одинцовском округе — «Раздолье» и Малевича. Большой популярностью пользуются и небольшие парки «Немчиновский» и «Виражи». Глава округа Андрей Иванов рассказал и про другие зоны отдыха в своем отчете перед окружным Советом депутатов.

«В парке „Захарово“ сделали входной павильон с кафе и помещением для детских мероприятий, здесь появился новый каток. Зимой на нем катаются на коньках и играют в хоккей, а летом на площадке устанавливают детские аттракционы. В 2024 году благоустроим современную спортивную зону площадью в один гектар - она будет включать в себя баскетбольную площадку, скейт-парк, воркаут, теннисные столы, детский игровой городок. Работы должны быть выполнены до сентября», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха - место притяжения местных жителей и гостей города. Здесь открыли новую площадку для пляжного волейбола, а также современный каток с искусственным льдом и столы для настольного тенниса. Благоустроены пешеходные тропинки, сделаны велодорожки. Кроме того, расширяется парковка.

Еще Андрей Иванов рассказал про второй этап благоустройства велодорожки - от коттеджного посёлка «Лохино Вилс» до входа в парк со стороны Подушкинского шоссе.

В этом году открывается новый парк в микрорайоне Супонево в Звенигороде. В лесопарке сделают пешеходные дорожки и центральную аллею, лыжную трассу и полосу для велосипедов на четыре километра. Для детей построят большую игровую площадку, а любителям спокойного отдыха создадут зеленую поляну с комфортными лавками.В ноябре закончится первый этап благоустройства. Также в следующем году стартует благоустройство парка в деревне Шульгино на территории 82 гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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Одинцово Благоустройство Парки
07 июня 2024, 18:08
Второй этап благоустройства лесопарка начался в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Второй этап по благоустройству лесопарка стартовал в Химках. Планы масштабные — обустроить входные группы, очистить пруд и создать лыжероллерную трассу. Глава Химок Дмитрий Волошин держит ход работ на личном контроле.

Благоустроили уже 50 гектаров. Проложили пять километров тропинок, построили детскую площадку и пространство для выгула собак, установили 60 лавочек и новое освещение, а также подключили систему видеонаблюдения.

«Химкинский лесопарк - самая большая зеленая зона округа, мы благоустраиваем здесь более 130 гектаров. Наша задача - провести работы бережно и сохранить экосистему лесопарка», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Здесь раньше был непроходимый лес, а сейчас можно пройти по дорожкам, на велосипеде покататься и с собакой погулять. Мне нравится, как парк преобразился. Раньше тут были старые деревья и казалось, что парк не такой большой, а оказалось, что территория огромная. Появилось много места для прогулок», - отметила местная жительница Наталия Хворостина.

Полностью привести всю территорию в порядок планируют осенью этого года.

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Благоустройство Химки Собаки Парки
07 июня 2024, 17:36
Детские площадки обновили еще в 2 округах Подмосковья
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Еще несколько детских площадок привели в порядок в Подмосковье. Работы провели в Коломне, Шаховской и других округах.

Сотрудники территориальных отделов регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору приводят в порядок детские площадки, о которых сообщают жители. Так, работы провели на проспекте Кирова в Коломне и на Новой улице в Шаховской. Там окрасили скамейки, убрали мусор и незаконные надписи.

«В результате принятых мер силами МПКХ „Шаховская“ детская игровая площадка была приведена в надлежащее состояние», - отметили в ведомстве.

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Благоустройство
07 июня 2024, 17:33
Почти 10 тысяч уличных светильников установят в Подмосковье в этом году
Министерство благоустройства Московской области
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Освещение появится еще в 216 местах в Подмосковье в этом году. Его установят по проекту «Светлый город».

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, в этом году в регионе установят почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения. В планах - провести свыше 306 километров линий.

«В рамках инициированного губернатором проекта „Светлый город“ мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало - нам необходимо осветить порядка 2,9 километра дорог, улиц и других общественных территорий», - рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Новыми системами освещения оснастят 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворов.

С 2017 года по проекту осветили более 3,7 тысячи объектов, установили свыше 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор. Светлее стало на 2,6 тысячи улицах, проездах, набережных и в других местах.

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Благоустройство Дороги

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