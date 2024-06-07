Более 20 километров дорог отремонтируют в Богородском округе к осени

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«Дорога обеспечивает подъезд к домам жителей многочисленных дачных посёлков, села Бисерово и посёлка Рыбхоз и была выбрана к ремонту по результатам голосования жителей на „Доброделе“», - уточнили в Минтрансе Московской области.

Ежедневно по участку шоссе проезжают более 20 тысяч автомобилистов. Летом по дороге можно доехать до многочисленных пляжей на живописном озере Бисерово.

Ранее дорожные службы завершили укладку десятикилометрового покрытия на двух участках Кудиновского шоссе. Напомним, все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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