Более 20 камер видеонаблюдения установят в Химках на этой неделе

Работы проведут на улицах: Маяковского, 9 Мая, Панфилова, Совхозная, Молодежная, Пожарского, Зеленая, а также на проспекте Мельникова, Набережном проезде и в микрорайоне Планерная.

Заместитель главы городского округа Химки Александр Цуканов сообщил, что специалисты установят и подключат к системе «Безопасный регион» 19 камер видеонаблюдения на контейнерных площадках городского округа и две на детских игровых площадках.

Напомним, что за время работы программы «Безопасный регион» в Химках уже установили около шести тысяч камер наблюдения. Планируется, что в этом году в округе появятся еще свыше тысячи систем.

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