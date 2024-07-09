Более 20 камер видеонаблюдения установят в Химках на этой неделе
Новая 21 камера видеонаблюдения появится в Химках на этой неделе. Системы установят на детских и контейнерных площадках на десяти улицах.
Работы проведут на улицах: Маяковского, 9 Мая, Панфилова, Совхозная, Молодежная, Пожарского, Зеленая, а также на проспекте Мельникова, Набережном проезде и в микрорайоне Планерная.
Заместитель главы городского округа Химки Александр Цуканов сообщил, что специалисты установят и подключат к системе «Безопасный регион» 19 камер видеонаблюдения на контейнерных площадках городского округа и две на детских игровых площадках.
Напомним, что за время работы программы «Безопасный регион» в Химках уже установили около шести тысяч камер наблюдения. Планируется, что в этом году в округе появятся еще свыше тысячи систем.
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