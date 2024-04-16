16 апреля 2024, 08:32

Более 20 исполнителей выступили на вокальном конкурсе в Звездном Городке

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Отборочный тур межрегионального вокального конкурса «Звездный голос» прошел в Подмосковье. Участниками стали 29 исполнителей из Звездного Городка и других округов, а также из Москвы и Тулы.

Конкурс «Звездный голос» проводится уже три года подряд. В этом году он получил статус межрегионального. Некоторые исполнители участвуют в конкурсе не первый раз.

«Для меня это уже теплая встреча близких по духу людей. Я каждый раз сюда еду как в гости к друзьям: повидать тех, кого давно не видела, снова показать себя. Для меня это уже больше не конкурсная атмосфера, а выступление для дорогих мне людей», - поделилась участница конкурса Анна Караванова.

Участники выступали в трех возрастных категориях. Им предложили определенные темы: космонавтика, летчики и семья. Все конкурсанты показали высокий уровень подготовки. Исполнителей оценивало профессиональное жюри.

«Цель мероприятия - познакомить детей со Звездным Городком, чтобы узнали еще больше про космонавтику, про авиацию, патриотическое воспитание. И при этом показали свой голос, свое культурное наследие», - рассказала организатор конкурса «Звездный голос» Оксана Попович.

По результатам отборочного тура лучшие из лучших пройдут в финал конкурса «Звездный Голос».

«Для ребят, для нашей творческой молодежи - это знакомство с профессиональными артистами, исполнителями и возможность зарекомендовать себя на профессиональном поприще. Отрадно, что начался конкурс в День космонавтики, когда вся страна празднует нашу победу в космосе», - отметил глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Звездный городок конкурсы
16 апреля 2024, 08:48
Кондитерскую с фермерской продукцией открыли в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Уникальная кондитерская открылась в Наро-Фоминске. Внутри — изысканный интерьер, запах элитного кофе, посуда и люстры ручной работы, а на прилавке — десерты из свежих фермерских продуктов: фруктов, орехов и лесных ягод.

Арина Кузьмина открыла свою кондитерскую месяц назад и уже успела найти постоянных клиентов, завоевав симпатии жителей Наро-Фоминска. Она со школьной скамьи увлекалась кулинарией. Прежде чем дорасти до своего дела, закончила колледж по специальности «Технолог общественного питания», прошла многочисленные стажировки и поработала в топовых ресторанах Москвы.

«От наших любимых гостей мы получаем обратную связь, которая вдохновляет нас на разработку новых десертов: вкусных, полезных. Мы прислушиваемся к совету каждого и стараемся воплотить все, что в наших силах», - поделилась владелица кондитерской.

В планах у «Кондитерской Кузьминой» расширить помещение, сделать летнюю веранду и обновить ассортимент.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Бизнес
15 апреля 2024, 23:46
Всероссийский фестиваль циркового искусства пройдет в Хотьково 20 и 21 апреля
Организаторы VII Всероссийского фестиваля «Мой чудесный цирк»
Читайте нас в: Google Новости
VII Всероссийский фестиваль циркового искусства пройдет в Хотьково Сергиево-Посадского городского округа 20 и 21 апреля. В соревнованиях примут участие более 300 артистов от четырех до 45 лет. Ожидается, что выступления посетит более 1500 зрителей.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, соревноваться конкурсанты будут в пяти цирковых жанрах: воздушная гимнастика, акробатика, эквилибристика, жонглирование и пластическая акробатика.

Для участников фестиваля двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка России, обладательница Гран-при российских и международных соревнований, член сборной России по художественной гимнастике Екатерина Селезнева и артист цирка, обладатель международной премии «Золотой слон», мастер спорта по спортивной гимнастике Андрей Маслов подготовили увлекательные мастер-классы.

На все мероприятия фестиваля для посетителей вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Цирки Россия Сергиев Посад Фестивали
15 апреля 2024, 23:18
В мае пройдет осмотр зараженных борщевиком земель Подмосковья
Пресс-служба Минимущества МО
Читайте нас в: Google Новости
Муниципальные земельные инспекторы Московской области начнут осмотры земель с высоким риском произрастания борщевика, а также проверят обнаруженные в прошлом году очаги опасного сорняка. Мероприятия начнутся в мае, и в планах у специалистов обследовать порядка десяти тысяч участков.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, ликвидация борщевика на территории региона является одной из основных задач, и в этом направлении успешно проводится комплексная работа.

«Системные обследования земельных участков, выявление очагов сорняка, консультации правообладателей по ответственному землепользованию, конечно, не обходится и без предостережений - все это позволяет значительно уменьшить территории произрастания борщевика», - рассказала Адигамова.

Она добавила, что многое также зависит и от бдительности жителей Подмосковья.

«Убедительная просьба ко всем собственникам и арендаторам - с появлением первых ростков этого ядовитого растения купировать все очаги», - подчеркнула Адигамова.

В прошлом году, по словам министра, земельные инспекторы обнаружили очаги произрастания борщевика на 12 тысячах участках.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы
15 апреля 2024, 22:57
Владельцы земли в Коломне заплатят 80 миллионов рублей за незаконную свалку
Фото Минэкологии МО.
Читайте нас в: Google Новости
Компании «Стройиндустрия-В» не удалось обжаловать решение суда о возмещении ущерба от незаконной свалки в городском округе Коломна. Истцом по делу выступило Минэкологии Подмосковья на основании проведенных надзорных мероприятий.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, компания владеет земельным участком в селе Акатьево городского округа Коломна.

«В ходе надзорных мероприятий были проведены исследования, которые показали, что на нескольких участках, в том числе и на землях ответчика, были незаконно размещены отходы общим объемом свыше 2700 кубометров», - рассказал Фирсов.

Он добавил, что ущерб, нанесенный экологии, составил почти 80 миллионов рублей. Арбитражный суд Московской области вынес решение о возмещении этой суммы.

Несмотря на поданную апелляционную жалобу и попытку доказать, что инспекторы Минэкологии приняли за отходы асфальтобетонную крошку, которая хранилась на участке временно, аргументы представителей компании суд не убедили. Он постановил оставить предыдущее решение по этому делу в силе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Суд Экология

Новости по теме